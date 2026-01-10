En riesgo familias de NY tras plan Trump que quita fondos a cuidado infantil

Justo el mismo día en que la Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde, Zohran Mamdani, anunciaron un plan para darle una buena nueva a miles de familia neoyorquinas, con un programa que busca dar servicios de cuidado infantil gratuito a niños menores de 2 años, la administración Trump le echó un balde de agua fría a familias del estado.

El gobierno congeló $10,000 millones de dólares a Nueva York, California, Colorado, Illinois y Minnesota, que afectarán directamente a casi un cuarto de millón de familias neoyorquinas que actualmente dependen de fondos federales para costear servicios de guardería para sus hijos.

La movida del mandatario fue calificada como un duro golpe que “pone en riesgo a los neoyorquinos más vulnerables”, según lo denunció la Fiscal de Nueva York, Letitia James, quien junto a los fiscales generales de los estados afectados demandó a la administración federal en los tribunales para intentar revertir la decisión.

En el caso concreto de Nueva York el recorte es de $3,000 que impactarán programas de cuidado infantil, iniciativas de lucha contra la pobreza y que terminaría el la clausura de guarderías.

“Esta administración amenaza con recortar los fondos para el cuidado infantil y otros programas esenciales de los que dependen los padres para mantener a sus hijos mientras los neoyorquinos luchan contra el creciente costo de vida”, dijo este viernes la Fiscal James, tras anunciar la demanda. “No permitiré que esta administración haga un juego político con los recursos que las familias necesitan para llegar a fin de mes”.

A pesar de que la administración Trump defiende su decisión porque afirma que existen casos de fraude en el sistema de cuidado infantil que exige una revisión más exhaustiva y que familias indocumentadas se estarían beneficiando, el rechazo de los líderes neoyorquinos fue total e hicieron sonar las alarmas sobre el impacto que esos congelamientos de fondos tendría en la vida diaria de los neoyorquinos.

La Fiscal James explicó en conferencia de prensa que los programas afectados son el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF), el de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y la Subvención en Bloque para Servicios Sociales (SSBG). La funcionaria recalcó que la congelación de los fondos “pondrá en peligro de inmediato algunos de los programas contra la pobreza”, poniendo en riesgo a familias vulnerables.

“Una vez más, las familias más vulnerables de nuestras comunidades están sufriendo las consecuencias de la campaña de caos y represalias de esta administración”, manifestó la Fiscal James. Y después de poner en peligro la asistencia alimentaria y la atención médica, esta administración ahora amenaza con recortar el cuidado infantil y otros programas cruciales de los que dependen los padres para mantener a sus hijos”, manifestó la Fiscal James.

En concreto, James reveló que en Nueva York los fondos brindan apoyo esencial a cientos de miles de familias gracias a $2,400 millones que proporcionan asistencia monetaria directa a más de 200,000 familias y los $638 millones de dólares que recibieron el año pasado que brindan servicios de cuidado infantil a hogares de bajos ingresos.

El golpe también tiene que ver con $93 millones de dólares en fondos de Servicios Sociales que apoyan el cuidado de crianza, el cuidado infantil, el abuso y la explotación de niños y adultos vulnerables.

“De implementarse, la congelación de fondos sería devastadora para las familias en los estados de la coalición. Las familias perderían el acceso a servicios de cuidado infantil confiables, lo que obligaría a los padres y cuidadores a tomar una decisión imposible: faltar al trabajo o dejar a sus hijos en un entorno potencialmente inseguro”, aseguraron los Fiscales demandantes.

“Los proveedores de cuidado infantil perderían financiación esencial, e incluso los niños que no reciben atención financiada por la ACF podrían verse afectados si las instalaciones se ven obligadas a reducir personal o cerrar”, agregaron. “Los empleadores perderían trabajadores valiosos, lo que perjudicaría las economías estatales, y las familias perderían la asistencia económica fundamental que les ayuda a cubrir gastos básicos como gasolina, alimentos y alquiler”.

La gobernadora Hochul condenó los recortes y afirmó que “Donald Trump está declarando la guerra a los niños”, con acciones que los pondrán a sufrir. “Simplemente están utilizando esto como una excusa para atacar a los neoyorquinos”, dijo la mandataria estatal.

La senadora por Nueva York, Kirsten Gillibrand exigió que la administración Trump descongele los fondos y pidió al gobierno federal que no juegue con los servicios de cuidado infantil que pondría en peligro a decenas de miles de familias en Nueva York.

“Invertir en el cuidado infantil es invertir en nuestro futuro. La decisión de la administración Trump de congelar las subvenciones para el cuidado infantil es un ataque político descarado que perjudicará a las familias, los niños y los proveedores de cuidado infantil de Nueva York, quienes ya están luchando para salir adelante”, dijo la senadora. “Debido a esta medida, es casi seguro que los proveedores de cuidado infantil se verán obligados a cerrar sus puertas, las familias se verán privadas de la asistencia de la que dependen y los niños sufrirán”.

La legisladora agregó que según la Base de Datos Nacional de Precios de Cuidado Infantil del Departamento de Trabajo, las familias estadounidenses gastaron entre el 8.9% y el 16% de sus ingresos medios en servicios de cuidado infantil. En Nueva York, el costo promedio va entre los $15,500 y $20,500 por año.

Becca Telzak, subdirectora de la organización Make the Road New York dijo que en medio de la crisis de asequibilidad que ahorca a los neoyorquinos, más de 200,000 familias sufrirán los efectos directos, buena parte de ellas de origen inmigrante.

“Las familias trabajadoras ya están lidiando con la abrumadora carga de alquileres inasequibles, alimentos cada vez más caros y tarifas de cuidado infantil que se han disparado en los últimos años. Y sin embargo, en lugar de abordar estos problemas económicos fundamentales, la administración Trump hace lo de siempre: recortar fondos destinados a brindar estabilidad para otorgar exenciones fiscales al 1% más rico”, dijo la defensora.

“Más de 200,000 familias en Nueva York dependen de los fondos de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) para recibir asistencia económica, y otras dependen de fondos federales que apoyan programas de cuidado infantil y otros servicios sociales”, dijo Telzak.

“Estas familias viven ahora en la incertidumbre, sin saber cómo podrán brindar una vida estable a sus hijos, todo debido a una medida ilegal y de represalia por parte de este presidente”, dijo. “Exigimos que los fondos se liberen de inmediato y que los funcionarios del estado de Nueva York se preparen para tomar las medidas necesarias para apoyar a las familias”.

Datos