Humberto Zurita y Stephanie Salas aclaran rumores de una pelea tras filtración de videos

Humberto Zurita y Stephanie Salas, en los últimos días, han acaparado los principales titulares de la prensa, luego de que a través de las redes sociales se filtrara un video en el que aparentemente ellos están discutiendo y donde el actor se ve mucho más alterado que ella.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación donde la hija de Sylvia Pasquel aclaró lo que habría ocurrido: “Somos muy intensos al hablar. Yo me lo he puesto a pensar cuando a veces vamos a comer y así, porque si somos actores y somos intensos. Nos emocionamos, alzamos las manos, pero no, nada extraordinario”, dijo.

Zurita también aborda la situación de la cual se le acusa, y es que en su postura como caballero no se ve gritándole a Salas, dado que considera que no lo haría con ninguna dama, porque no es la forma en como fue criado. Entiende que, por cualquier motivo, la mujer merece ser tratada de una manera decente y no debe recibir humillaciones de ningún hombre.

“Jamás me permitiría faltar al respeto, no solo a Stephanie, a ninguna mujer ni a ninguna mujer en mi vida. Lo dije hace rato: yo tengo una educación muy cercana a la verdad de mis padres. Mis padres primero se ocuparon de mis principios, y después yo me ocupé de alguna manera de lo que yo soy”, dijo el actor.

Humberto rechazó que de manera consecutiva lo estén señalando otra vez en las redes sociales por algo que él asegura que jamás ocurrió. Sin embargo, está consciente de que esto siempre forma parte de su vida, porque hace años estuvo casado y ocurrió una situación similar, por lo cual no pretende hacerle mayor caso, y finalizó añadiendo que jamás en su vida ha faltado al respeto a una mujer.

“Lo difícil de pronto es lidiar con personas necias que sin razón quieren acusar a la persona. Pero yo les hago delete, delete y delete. Yo estuve casado muchísimos años de mi vida y te atacaban minuto por minuto. Al final, tu vida es la que habla; yo nunca he tenido problema con ninguna mujer, las respeto profundamente”, dijo sobre los señalamientos.

