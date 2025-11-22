Humberto Zurita expone su postura sobre el matrimonio y el amor verdadero

Humberto Zurita y Stephanie Salas, en el año 2022, aceptaron públicamente que tienen una relación sentimental y, desde entonces, a través de las redes sociales, se les ha visto muy juntos, compartiendo fotos tras los viajes que hacen y las aventuras que van sumando. Además, tienen la oportunidad de trabajar juntos y, en enero de 2026, podrán disfrutar de la obra “El Seductor”.

“(Trabajar juntos) es pasar muy buenos momentos como actores y fuera del escenario, lo cual hace que nuestra relación sea algo muy padre y muy fresco; digamos que nos refrescamos cada tanto por tener la suerte de compartir el escenario“, reseñó TVyNovelas.

Zurita reveló que, pese a estar enamorado de Salas, ambos han manifestado que no desean llegar al altar; desde la percepción del actor, mencionó que no es algo que recomiende, porque son más las personas que acceden a una separación legal que las que duran después de haber firmado su unión, donde se invitan a personas especiales.

“Creo que no se debería casar ya, porque se divorcian a los dos días, porque cuesta mucho dinero; estamos ahorrando, andamos austeros. Tú no tienes que refrendar tu amor frente a nadie; creo que los jóvenes que tienen esa madurez sí deben consolidar su amor con su pareja a través de un matrimonio”, añadió.

Salas añadió que, de manera constante, hacen cosas divertidas donde también comparten con sus parientes, y en aquellos momentos donde no están laborando, es cuando aprovechan para tomar un avión e irse lejos, para seguir conociendo diversos lugares del mundo. La nieta de Silvia Pinal dijo que él es una persona que le suma a su vida, al lado de la madurez que tienen por lo que han vivido a lo largo de sus vidas.

“Nosotros somos una pareja muy positiva; tenemos a nuestras familias, nos juntamos, vamos, venimos; la gente ve que de pronto no estamos trabajando, pues nos hacemos un buen viaje juntos, ¿por qué no? Vivimos la vida y la pasamos bien. Estamos en una etapa madura, padre, para compartir, y nos aportamos. Él me aporta muchas cosas y me da mucha fortaleza y madurez. Yo también a él, a mi manera, a mi edad también y por mis vivencias. Creo que nos complementamos padre”, explicó.

