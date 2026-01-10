Lupillo Rivera es uno de los analistas de ¿Apostarías por mí?

El cantante de música regional mexicana, Lupillo Rivera, fue anunciado como uno de los analistas del reality show ¿Apostarías por mí?, que estrenará la cadena Univision el próximo domingo 18 de enero.

Este nuevo programa reunirá a varias parejas, quienes deberán convivir en una mansión y el público podrá seguir de cerca sus relaciones.

Como es probable que se generen situaciones intensas, habrá un equipo de comentaristas en el que además del hermano de Jenni Rivera estarán Cecilia Galliano y Jorge Lozano.

En su encuentro con la conductora Alejandra Espinoza, quien llevará las riendas de la presentación del show junto a Mark Tacher, el ‘Toro del Corrido’ afirmó: “Me siento muy contento, es una gran oportunidad para conocer otro tipo de reality, otras ideas nuevas, algo que siento que va a ser muy divertido. Ya estuvimos conviviendo con ellos y estamos ya conociéndonos y la verdad nos vamos a divertir”.

La mexicana le preguntó cuál es el consejo a los participantes, debido a que ha estado en formatos de telerrealidad: “No olvidar que se tienen que divertir. Es una diversión, es un juego, no olviden que es diversión, porque solo una pareja va a ganar”.

Lupillo Rivera comentó que uno de los grandes atractivos de los realities es que muestran a las celebridades en un lado más humano.

En una de las promos del programa, Lupillo comentó que será “la voz del pueblo” y que se atreverá a hablar de lo que muchos no quieren decir. “Una cosa es ver el drama y otra es entenderlo”, bromeó.

“Voy a usar mis historias de amor para analizar a las parejas. Nada más les aviso algo, no me voy a exhibir”, comentó.

En este sentido, añadió: “Aquí vamos a decirlo como es. Hay quienes andan por la vida como diciendo que son la víctima, que esto, que lo otro y traen su red flag bien tatuada”.

