Tras demanda de fiscal de Nueva York, juez prohíbe a Trump congelar fondos de cuidado infantil a 5 estados

Arun Subramanian, juez federal de Manhattan (NYC), bloqueó temporalmente el viernes la decisión de la administración Trump de retener $10 mil millones de dólares en fondos para programas de cuidado infantil y otros servicios sociales en cinco estados, incluido Nueva York.

La orden preserva el acceso de las familias a beneficios esenciales mientras continúa el proceso judicial. “Esta medida cautelar es de carácter preliminar y está diseñada para proteger el statu quo”, escribió el juez Subramanian. La orden expira en dos semanas, a menos que el tribunal decida lo contrario, destacó Daily News.

El martes la administración Trump declaró que la suspensión se debía a preocupaciones por fraude y uso indebido de los fondos en los estados demócratas California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York, requiriendo una revisión más exhaustiva.

La decisión judicial de ayer se produjo menos de un día después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y otros cuatro fiscales estatales demandaran al gobierno federal por la congelación de tres líneas de financiación, que suman más de $3 mil millones de dólares en el estado Nueva York. “Esta decisión es una victoria crucial para las familias cuyas vidas se han visto afectadas por la crueldad de esta administración”, declaró James en un comunicado.

La pérdida de estos fondos amenazaba con paralizar importantes programas de lucha contra la pobreza, privar a los padres de bajos ingresos del cuidado de sus hijos y obligar a cerrar guarderías, advirtieron los fiscales generales, justo cuando la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani buscan ampliar el acceso universal al cuidado infantil, según ambos anunciaron el jueves. Ese esfuerzo podría verse frustrado si el juez no bloquea permanentemente la congelación de fondos y si es necesario reasignar nuevos fondos estatales para cubrir las deficiencias de la financiación federal.

“Si estos fondos siguen congelados, cientos de miles de familias en todo nuestro estado y en el país sentirán las consecuencias”, dijo James durante una conferencia de prensa antes de una audiencia celebrada ayer sobre su solicitud de una orden de restricción temporal.

“Las familias perderán el acceso a un cuidado infantil confiable, lo que obligará a padres y cuidadores a tomar la difícil decisión de faltar al trabajo o dejar a sus hijos en un entorno potencialmente inseguro”, añadió. “Los proveedores de cuidado infantil perderían financiación esencial, e incluso los niños que no reciben atención financiada con fondos públicos podrían verse afectados si las instalaciones se ven obligadas a reducir personal o cerrar”.

“Es lamentable que estos fiscales generales de estados gobernados por demócratas estén menos centrados en reducir el fraude y más en maniobras políticas partidistas”, escribió el jueves Mike Stuart, asesor general del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en Twitter/X. “El HHS respalda su decisión de tomar esta medida para defender a los contribuyentes estadounidenses. Identificamos serias preocupaciones en estos estados que justificaban una revisión y una acción inmediatas”.

“Es una medida vengativa. Es cruel. Y la combatiremos con todas nuestras fuerzas”, reaccionó el martes en Twitter/X la gobernadora Hochul. Su homólogo de Illinois, JB Pritzker, también calificó la medida de “incorrecta y cruel”. La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, declaró que desde que asumió el cargo él ha impedido fraudes por un valor superior a los $125 mil millones de dólares.

“En los cinco estados que se verán afectados, miles de niños siguen sin seguro médico. Las tasas actuales de niños sin seguro son las siguientes: Colorado 6.3%; Minnesota 3.8%; Illinois 3.4%; California 3% y Nueva York 2.5%”, alertó un comunicado de Voto Latino, “organización de defensa cívica dedicada a educar y empoderar a la próxima generación de votantes latinos, trabajando para construir una democracia más inclusiva y representativa”.

James afirmó que la administración federal no ha presentado pruebas de fraude ni de uso indebido de los fondos para el cuidado infantil en Nueva York, al tiempo que ignora los procedimientos habituales para la retención de dichos fondos. “Están solicitando datos e información para determinar si alguno de estos fondos se está utilizando para inmigrantes ‘indocumentados’”, declaró la fiscal. “Creemos que esto no es más que un pretexto para revisar todos nuestros documentos y, en esencia, acosar a los inmigrantes indocumentados”.