Clarissa Molina celebra el estreno de su podcast en Univision 

La presentadora dominicana de televisión Clarissa Molina está muy emocionada por el estreno de su podcast Claríssima en la pantalla de Univision, un proyecto con el que demuestra su versatilidad en la industria del entretenimiento.

El primer capítulo que transmitieron fue una entrevista a la mexicana Alejandra Espinoza, quien se ha convertido en otra figura de la pantalla chica.

“Estamos celebrando, gracias por todos sus mensajes, su buena energía luego de que salió la noticia de que Claríssima llega a Univision”, comentó la ex reina de belleza en un video que subió a su cuenta en Instagram.

Clarissa Molina le envió un mensaje a todo su público por el respaldo que le han dado en sus diferentes proyectos. “Gracias a ti estoy donde estoy porque nunca me sueltan y siempre están ahí a mi ladito”.

Además, dedicó a todo el equipo que hace posible su podcast, pues sin ellos no sería posible que lograra tener este espacio de entrevistas. “Trabajar en equipo es algo muy importante”, señaló.

Se mostró también muy feliz por la evolución que ha tenido e invitó a la gente a que, como ella, persigan sus sueños. “De la sala de mi casa a la televisión. Así que si yo puedo, porque ustedes me conocen, tú también puedes”, afirmó.

Algunos artistas la han felicitado por este logro, que demuestra el crecimiento que ha tenido en los últimos años. La cantante mexicana Yuri fue una de las que le dijo a Clarissa Molina: “Felicidades, bella, muy merecido”.

Por su parte, su colega y amiga Aleyda Ortiz le comentó: “Qué emoción, un sueño hecho realidad y todo lo que falta”.

Con Clarissíma, la conductora de TV ha tenido la oportunidad de hablar con distintas personalidades para conocer sus historias de vida y profundizar sobre esos momentos que los marcaron.

