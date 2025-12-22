Clarissa Molina recordó cuando participó hace 10 años en el Miss Universo 

La presentadora de TV, Clarissa Molina, escribió un emotivo mensaje a propósito de los 10 años que se cumplieron de haber participado en el Miss Universo, un certamen que la impulsó a seguir sus sueños en el mundo del entretenimiento.

En su cuenta oficial en Instagram, la modelo que forma parte del programa El Gordo y la Flaca, transmitido por Univision, mostró un resumen del trabajo que hizo en la noche final del certamen.

En el video se vio desde su presentación con la banda de su país, República Dominicana, pasando por su desfile en traje de baño, hasta su pasarela con un vestido de gala.

“10 años atrás, una noche como hoy cumplía uno de mis más grandes sueños, representar a mi tierra amada y poner a sonar República Dominicana en ese escenario, logrando la 9na clasificación en nuestra historia de Miss Universe”, escribió.

Luego de esto, Clarissa Molina dijo: “Aún puedo sentir la felicidad colectiva que vivimos esa noche. Y aún me emociona al escuchar a una mujer que admiraba tanto Roselyn Sánchez y que en ese momento no conocía, hablar tan lindo en cada una de mis salidas en bikini y traje de noche. Gracias a todos los que hicieron ese sueño realidad, cada uno fue pieza clave para llegar a donde llegamos. ¡Jamás lo hubiera podido hacer sola; ustedes saben quienes son!”.

El Miss Universo 2015 es recordado como uno de los momentos más impactantes y virales en la historia de la televisión mundial debido a un error sin precedentes en la coronación.

El certamen se celebró el 20 de diciembre de 2015 en Las Vegas. El momento cumbre llegó cuando el presentador Steve Harvey anunció por error a la colombiana Ariadna Gutiérrez como la ganadora, quien celebró durante un par de minutos, hasta que el conductor dijo que se había equivocado y el resultado favoreció realmente a Pia Wurtzbach, de Filipinas.

En esa edición, Clarissa Molina ocupó el sexto lugar, con un desempeño que encantó a muchos seguidores del concurso por su soltura en el escenario y carisma.

Sigue leyendo:

· Clarissa Molina reacciona al romance de Lupillo Rivera con Taina Pimentel: “Yo la conozco”

· Clarissa Molina alza su voz para defender a Fátima Bosch de Nawat Itsaragrisil

· Clovis Nienow habló del amor y le preguntó a Clarissa Molina sobre su estado civil