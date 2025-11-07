Clarissa Molina alza su voz para defender a Fátima Bosch de Nawat Itsaragrisil 

El comienzo del Miss Universo ha estado marcado por un momento escandaloso en el que la mexicana Fátima Bosch fue insultada por Nawat Itsaragrisil, quien organiza el concurso en Tailandia. Esta situación ha hecho que muchas figuras del medio artístico alcen su voz, como Clarissa Molina, quien envió un duro mensaje en el programa El Gordo y la Flaca.

La conductora de televisión rechazó esta situación en el show de entretenimiento que transmite la cadena Univision.

“Uno como candidata va allá a hacer su trabajo, a representar su país, que es lo que más uno anhela. Ahora bien, los problemas que hay entre directores, es otro cuento y otro mundo aparte, que obviamente se ve afectada la candidata directamente. Este ataque viene generado porque la organización del Miss México y Tailandia no se lleven”, comentó.

La dominicana lamentó lo ocurrido y afirmó: “Lo que se vio en el video es inaceptable”.

En las imágenes se ve cómo Fátima Bosch decidió retirarse de la sala en la que harían la imposición de bandas luego de que el empresario tailandés la llamara tonta.

Raúl de Molina también opinó al respecto: “Hay muchos problemas en el Miss Universo. La noticia le ha dado la vuelta al mundo y en especial porque le pase esto a la representante de México, es increíble, qué triste”.

Clarissa de Molina tildó la situación de inaceptable y recordó que Nawat ha tenido problemas con otras mujeres que han participado en su concurso, el Miss Grand International.

El presidente del Miss Universo, Raúl Rocha, publicó un comunicado este martes en el que rechazó lo ocurrido y aseguró que no permitirá que algo así vuelva a ocurrir. “Lamentablemente Nawat ha olvidado el verdadero significado de lo que significa ser un anfitrión genuino”, dijo.

Además de esto, comentó: “Ser anfitrión significa demostrar a todas las delegadas de todos los países que tiene la obligación de servirles, asistirles y garantizar que vivan una experiencia única llena de amabilidad y cortesía”.

