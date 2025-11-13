Clarissa Molina reacciona al romance de Lupillo Rivera con Taina Pimentel: “Yo la conozco” 

Lupillo Rivera, cantante de música regional mexicana, estrena romance con la modelo dominicana Taina Pimentel, una noticia de la que habló Clarissa Molina en el programa El Gordo y la Flaca, en donde contó algunos detalles de la modelo.

“Ella audicionó en Nuestra Belleza Latina en el 2015, el mismo año que yo”, dijo la presentadora en el show de entretenimiento de Univision.

Su compañero Raúl de Molina le preguntó si la conocía y ella le respondió: “Claro que sí, que la conozco, ha audicionado varias veces y siempre se ha destacado porque siempre está trabajando e intentando salir hacia adelante. Yo me sorprendí, quedé con la boca abierta cuando me enteré de esto esta mañana, pero bueno, que sean felices, se dice que tienen alrededor de un año”.

La nueva novia de Lupillo Rivera

Clarissa Molina explicó que Taina vive en Boston y que lo más sorpresivo para ella es la cantidad de tiempo que aseguran llevan juntos.

“Va a probar la sazón dominicana Lupillo”, bromeó en El Gordo y la Flaca.

La confirmación de este amorío se dio en medio de la controversia que enfrenta Lupillo Rivera por hablar de Belinda y otras exparejas en su libro Tragos Amargos.

La cantante lo demandó y por ende consiguió varias medidas a su favor, bajo la acusación de violencia digital.

Por su parte, el hermano de Jenni Rivera ha defendido la divulgación de detalles de su vida privada, pues asegura que para eso son las biografías. Sin embargo, tuvo que hacer algunos cambios para el lanzamiento del libro en México y así evitar más acciones legales en su contra.

Debido a este problema, muchos usuarios le han advertido a Taina que se cuide en esta relación: “Pobre alma en desgracia”, “Otra víctima, dándole de qué hablar”, “Que se prepare esa mujer para que después cuente detalles íntimos de su relación”.

