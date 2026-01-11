Joven hispano de Queens fue acuchillado en el cuello y asesinado tras una disputa

Un adolescente de Queens corrió por su vida luego de una discusión, pero no pudo escapar de su destino mortal en un final sangriento en una acera de Woodhaven, informaron los funcionarios.

Identificado como Josué Argudo, de 17 años, estaba en medio de un altercado con otras dos personas cerca de las 3:45 de la tarde del viernes cuando trató de escapar, según las autoridades.

Pero los atacantes alcanzaron al joven, uno lo golpeó y el otro lo acuchilló en el cuello en la esquina Jamaica Avenue y 76th Street, explicó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los paramédicos trasladaron a la víctima al Hospital Jamaica en estado crítico, pero más tarde fue declarado muerto.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos al respecto, de acuerdo con NYPD.

Una vecina, identificada como Patricia Ammirrati, estaba en su cocina y escuchó a los jóvenes discutiendo afuera antes del apuñalamiento.

“La puerta trasera estaba abierta”, manifestó. “Miré hacia afuera y vi al chico de la sudadera gris claro sentado. Y entonces se desplomó. Fue rapidísimo”.

Los vecinos le practicaron RCP al adolescente, pero no respondía, señaló.

Su cámara de vigilancia captó lo que parecía ser la víctima y otro joven caminando por la calle, informó New York Post.

Detectives in Queens are looking for two suspects in the fatal stabbing of a teenager on Friday afternoon.



The attack occurred just before 3:45 p.m., near the corner of Jamaica Avenue and 76th Street in Woodhaven.



Responding officers found 17-year-old Josue Argudo — who lived… pic.twitter.com/skNsgmg0fe — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) January 10, 2026

Ambos caminan uno al lado del otro antes de que el sospechoso parezca golpear a la víctima en el cuello, de acuerdo con el video de la cámara de seguridad.

“Pensé que le estaba dando un puñetazo, pero el tipo de negro debía tener el cuchillo envuelto alrededor de su mano”, expresó.

“El niño se sentó y se desplomó”, dijo. “¡Qué pecado!”.

Las pesquisas siguen en curso, según el NYPD, que están tras la búsqueda de los adolescentes implicados y publicaron fotos de los dos sospechosos en cuestión.

La policía dijo que el adolescente y el otro joven se alejaron como si nada hubiese ocurrido tras el ataque fatal.

“Se fueron como si nada”, dijeron. “Como si nada. No les importa. No tienen ningún respeto.”

Asimismo, la vecina dijo que lamentaba no haber estado afuera para tratar de detener la violencia sangrienta.

“Si hubiera estado afuera 10 minutos más, quizás podría haberlo detenido”, dijo. “Diría: ‘¡Esto no va a pasar en mi esquina!’. Ojalá hubiera podido salvarle la vida al niño”.

