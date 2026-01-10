Hispano acuchilló a ex novia delante de sus niños: sentencia en Nueva York

Albaro Chacón pasará entre 15 y 17 años en prisión por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen, anunció la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island (NY).

Chacón, residente de Brentwood de 38 años, fue sentenciado el lunes después de que un jurado lo declarara culpable el 19 de noviembre de agresión, manipulación de pruebas y poner en peligro el bienestar de un menor, indicó Daily News.

El veredicto se produjo casi un año después de que Chacón, nativo de Guatemala, irrumpiera en la habitación de su ex pareja, donde ella dormía separada de él, blandiendo un cuchillo, el 16 de noviembre de 2024. La mujer se despertó sobresaltada al ver al padre de sus hijos acercándose a ella, apuntándole con un cuchillo al pecho, según un comunicado de la fiscalía.

“Vas a morir aquí”, gruñó Chacón mientras intentaba apuñalarla. La mujer -cuyo nombre no fue revelado- desvió el cuchillo de su corazón, pero recibió tres puñaladas en el brazo. Mientras continuaban forcejeando, logró apartar a Chacón mientras protegía a su sobrina de 2 años, que también se encontraba en la habitación. Luego salió corriendo de la casa, detuvo un auto que pasaba y llamó al 911, según la fiscalía.

Los hijos de la pareja -un varón de 6 años y una niña de 5- estaban en el auto de Chacón y vieron a su madre herida, lo que le hizo presumir a ella que él había planeado matarla y huir con los niños.

Un rato después la mujer regresó a la casa. Pero una vez dentro no vio rastro de lo que acababa de suceder, según los fiscales. El suelo, donde había sangrado abundantemente minutos antes, ya estaba limpio. Las sábanas empapadas de sangre habían sido retiradas de la cama y la casa olía a lejía.

Cuando llegó la policía detuvieron a Chacón y llevaron a la mujer al hospital. “El daño devastador causado por la violencia doméstica tiene consecuencias de gran alcance”, declaró el fiscal de distrito Raymond Tierney en el comunicado tras la condena. “El acusado apuñaló a su novia en presencia de niños. Esos niños vivirán con las secuelas de aquella noche por el resto de sus vidas”.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El pasado fin de semana Ramón Luis Acevedo fue detenido como sospechoso de haber baleado fatalmente a una mujer, herir a un menor y luego llamar a 911 para entregarse a la policía en Nueva Jersey.

Según un informe publicado en 2024 por la Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica en colaboración con el Proyecto de Justicia para Mujeres Maltratadas, casi 70 mujeres mueren cada mes a causa de disparos efectuados por su pareja en EE.UU., y 4.5 millones informan haber sido amenazadas con un arma de fuego por su pareja. En 2023 la línea recibió más de 25,000 llamadas, chats y mensajes de texto de personas que necesitaban apoyo y que mencionaban armas de fuego, lo que representó un aumento de casi el 30% con respecto al año anterior, destacó NJ.com.

En diciembre Basilisa Negrón, joven abuela de 47 años, murió baleada en el apartamento de su hija en Harlem (NYC) donde se había estado quedando desde que se separó de su pareja hacía unos dos meses. Previamente Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

También ese mes Albert Torres fue detenido y acusado de apuñalar a sus ex suegros en su hogar en Brooklyn (NYC), matando al hombre y dejando gravemente herida a su esposa. Previamente un hombre y una mujer murieron apuñalados en una bodega en Long Island (NY) y su hijo de 30 años fue detenido como sospechoso. Además, Durran Morgan fue hallado culpable de matar a tiros de su sobrino de 25 años durante una barbacoa familiar en St. Albans, Queens (NYC).

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ https://988lifeline.org/es/inicio/ https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o