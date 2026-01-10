Tragedia en Queens, Nueva York: adolescente latino acuchillado en el cuello cerca de su casa a plena luz del día

Josué Arturo, adolescente de 17 años, murió tras apuñalado en el cuello ayer a media tarde en una calle cerca de su casa en Queens (NYC).

Arturo se encontraba a solo una cuadra de su casa en Woodhaven cuando un grupo de jóvenes lo atacó, dijeron fuentes policiales al Daily News. Según imágenes de vigilancia, el joven intentó huir, pero no lo logró. El violento crimen ocurrió a las 3:30 p.m. del viernes. Vecinos de la zona salieron de sus casas en la intersección de 85th Av y 76th St y encontraron al adolescente con una herida de arma blanca en el cuello.

“Todos le estaban haciendo reanimación cardiopulmonar (…) Tenía sangre por toda la camisa. Y, lamentablemente, parecía inconsciente”, dijo a ABC News un testigo. Arturo fue trasladado al Hospital Jamaica en condición crítica, donde lo declararon muerto.

No está claro el motivo del crimen. Joann Ariola, concejal del Distrito 32 de la ciudad de Nueva York, dijo que al parecer hubo un altercado en una pizzería cercana que derivó en una pelea. Arturo y su agresor continuaron discutiendo, aparentemente incluso después de que el joven resultara herido.

Minutos después Arturo se sentó en el muro de una casa vecina y un testigo lo encontró desplomado. “Ver a la víctima en el suelo fue desgarrador. Fue muy triste”, dijo Sean K.

“Me conmovió hasta las lágrimas. Me sentí muy mal porque su hermana y otras dos personas estaban llorando y abrazándolo. Fue una escena muy emotiva”, afirmó otro testigo.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas sigue siendo constante en Nueva York, incluyendo ataques a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes.

En diciembre un niño de 12 años fue apuñalado, presuntamente por otro menor al salir de clases a media tarde en un parque en Brooklyn (NYC). Igualmente ese mes dos hombres adultos apuñalaron a un adolescente de 15 años en un autobús de la MTA en El Bronx (NYC). Además una turista de California fue apuñalada en un baño de la famosa tienda Macy’s en Herald Square cuando estaba cambiando el pañal de su bebé.

En octubre otro quinceañero fue gravemente hospitalizado después de que más de una docena de asaltantes lo golpearan, apuñalaran y robaran sus zapatos deportivos de $340 dólares a plena luz del día en Queens (NYC).

En agosto dos menores de 12 y 15 años fueron arrestados como sospechosos de apuñalar a un entrenador de perros durante una acalorada discusión a causa de los ladridos de una mascota en un parque en Brooklyn (NYC).

En febrero de 2025 un niño de 14 años fue fatalmente acuchillado en una pelea entre un grupo de estudiantes afuera de un restaurante McDonald’s en Queens el Día de San Valentín. Luego dos adolescentes fueron arrestados por ese homicidio.

En mayo de 2024 cuatro estudiantes fueron acuchillados en un lapso de pocas horas en incidentes dentro y fuera de tres escuelas en Queens, Manhattan y El Bronx. En octubre de 2023 un alumno de 13 años murió apuñalado por otro de 14 al salir de clases dentro de un bus MTA en Staten Island (NYC).

En junio de 2018, dentro de una bodega en El Bronx, se cometió uno de los crímenes más violentos en la historia reciente de Nueva York: la muerte por acuchillamiento grupal del quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán Feliz, quien fue confundido por pandilleros que buscaban venganza.