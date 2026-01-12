Adamari López confiesa su mayor preocupación tras salir de ‘Hoy Día’

Adamari López reconoce que su carrera le ha permitido disfrutar de una buena calidad de vida; no obstante, dejó claro que se mantiene con los pies en la tierra y es consciente de que esa estabilidad puede modificarse en cualquier momento.

En una emisión reciente de su podcast ‘Ada y Chiqui De Show’, la presentadora compartió que, tras su salida del programa ‘Hoy Día’ de Telemundo, una de sus mayores inquietudes fue la posibilidad de no contar con los recursos suficientes para cubrir los gastos de su casa. Con el paso del tiempo, entendió que podía ajustar su forma de vivir si eso garantizaba que su hija Alaïa continuara con su educación.

“Cuando salí de ‘Hoy Día’ mi preocupación más grande era si me iba a poder seguir dando el estilo de vida que llevaba hasta ese momento y cuánto me había ahorrado para tener de colchón antes de conseguir otro trabajo”.

La conductora explicó que ese nivel de vida era posible gracias al salario que recibía, pero al perder esa fuente de ingresos comenzaron las incertidumbres y cuestionamientos sobre su futuro económico.

“¿Cuánto había ahorrado hasta ese momento para tener de colchón para poder pagar antes de que consiga otro trabajo? ¿Conseguiré un trabajo que sea de paga constante como lo que tenía antes y que equipare un sueldo a otro?” dijo Adamari.

Para finalizar, la puertorriqueña comentó que actualmente ella y su hija duermen en la misma habitación, por lo que, si llegaran a tener que dejar su casa, no le incomodaría mudarse a un espacio más pequeño., pues subrayó que su prioridad es poder cubrir la educación de Alaïa, quien aún cursa la primaria.

“Pues no me daría ninguna vergüenza decir: ‘si tengo que salir de la casa y tengo que venderla, no tengo ningún problema con irme a un cuarto con tal de que tuviera para poder pagar el colegio de la niña’. Yo puedo vivir en una casa de un cuarto. Ahora mismo mi hija y yo dormimos en un mismo cuarto, así que no nos hace falta nada más“, aseguró.

Con estas reflexiones, Adamari también dejó un mensaje claro para sus fans al señalar que analiza cuidadosamente cada gasto antes de hacerlo, con el fin de evitar deudas innecesarias: “Si no tengo para pagarlo, no lo puedo comprar”.

Mira aquí la entrevista completa

