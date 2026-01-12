Aleska Génesis: ‘Sí me enamoré de Luca Onestini’

Aleska Génesis confesó que sí se enamoró de Luca Onestini en La Casa de los Famosos All-Stars, una experiencia que terminó en malos términos por los señalamientos que ambos se hicieron en redes sociales y se viralizaron.

La modelo venezolana abrió su corazón en Stop Podcast, en donde dijo que el DJ italiano supo cómo envolverla para conquistarla. “Yo lo viví todo al 1000%. Sí me enamoré, sí me ilusioné, lo viví todo”, dijo.

Consideró que una de las cosas que más la enganchó fue ver cómo la defendía luego de que fuera eliminada del reality show de la cadena Telemundo.

“Una vez que ya se termina el juego y comenzamos a tener una relación real porque las dos veces (la primera fue con Clovis) comencé a tener mi relación de noviazgo afuera, pero eso fue nada porque apenas comenzamos a compartir, ahí me di cuenta de que no era lo que vi adentro. Había muchas mentiras, manipulación”, sostuvo.

Para Aleska Génesis lo clave fue un viaje a Italia en el que descubrió cómo era la personalidad de Luca Onestini.

“Vivimos mi mundo, con mis cosas, pero es muy difícil conocer a alguien cuando estás en tu mundo. Sin embargo, mi familia lo notó”, contó acerca de cómo le advirtieron que había varias actitudes que a sus familiares no le gustaban.

La venezolana dijo que sí sintió atracción por él, pero eso no era todo para ella. “En la parte de la convivencia es cuando ves si alguien funciona como pareja o no”, destacó.

Con el paso de los días, vio que Luca Onestini tuvo un cambio de actitud con Rosa Caifa, de quien hacía comentarios negativos, algo que no le gustó. La situación escaló cuando ella se reunió con la colombiana y hubo una discusión que básicamente fue el detonante para que terminaran.

“Le dije que si seguíamos así, terminábamos, porque yo no podía estar de novia con alguien que se molestaba por semejante estupidez”, reveló acerca de la conversación que tuvieron.

