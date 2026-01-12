Arrestan al hermano de Cooper DeJean, jugador de Philadelphia Eagles, por manejar intoxicado

No son buenas las últimas horas de la familia DeJean. Horas antes de que Philadelphia Eagles cayera ante San Francisco 49ers en los playoffs de la NFL, el hermano de Cooper DeJean fue arrestado en Iowa por supuestamente conducir intoxicado.

Los registros en línea de la Oficina del Sheriff del Condado de Ida Grove en Iowa, muestran que Beckett DeJean fue arrestado a la una de la madrugada el pasado domingo y liberado cerca de las 10:45 de la mañana.

🚨 Cooper DeJean's brother Beckett DeJean has been arrested for DUI in Iowa pic.twitter.com/zoBup99DTo — The Eagle Times (@_TheEagleTimes) January 11, 2026

De momento no se conocen los detalles del arresto. Beckett enfrenta un cargo por OWI en primera ofensa, equivalente a un primer DUI/DWI. Esto quiere decir que la persona fue acusada por primera vez de conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol o drogas.

Se trata de un delito menor, pero que podría acarrear cárcel, multa o revocación de la licencia de conducir. De Beckett se sabe que tiene 20 años y en el pasado fue miembro del equipo de fútbol americano de los South Dakota Coyotes, habiendo sido incluido en la lista para las temporadas 2023 y 2024.

La noticia del arresto se dio el mismo día que Cooper puso fin a su temporada con Philadelphia Eagles. Los actuales campeones cayeron 23-19 en el Lincoln Financial Field, Cooper terminó el juego con dos placajes y dos pases defendidos.

Philadelphia Eagles había entrado en los playoffs como cabeza de serie número dos y se habían llevado el título de la NFC Este después de ir 11-6.

En las últimas semanas, el esquinero de Philadelphia Eagles fue noticia por asuntos extracancha. A finales de diciembre se vio a la estrella de la WWE, Nikki Bella, lucir un jersey de Cooper DeJean en el Lincoln Financial Field.

El rumor de una relación amorosa escaló rápidamente entre la prensa rosa y las redes sociales. No obstante, la luchadora desmintió sostener un amorío con la estrella de la NFL.

“Es una locura porque en realidad no me han tocado ni hecho nada en tanto tiempo”, reseñó People. “Ni siquiera he besado a alguien en tanto tiempo”, añadió.



