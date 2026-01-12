Aseguran que Paulina Rubio vendió su mansión en Miami

En los últimos meses, se ha hablado mucho sobre Paulina Rubio y su situación económica, entre lo que se incluyen supuestos desalojos y la venta de su gran mansión en Miami. Ahora, se ha informado que la cantante mexicana vendió su mansión frente al mar por $16.8 millones de dólares.

Esta información ha sido revelada por el periodista Javier Ceriani en su propio canal de YouTube. En el mismo episodio, se mostraron documentos que muestran que Rubio también logró pagar algunas de las deudas que tenía sobre la propiedad.

Hay que recordar que Rubio ha sido dueña de esta propiedad desde que su expareja, el español Ricardo Bofill, se la dejó al separarse en 2004. Durante más de dos décadas esta fue una propiedad insignia para la cantante, e incluso era mostrada en los tours que se hacen por Miami mostrando casas de famosos, sin embargo, Rubio no tuvo el poder adquisitivo para pagar el mantenimiento del sitio ni los impuestos.

Aunque se suele aseguran que Bofill le dejó la propiedad, los registros también muestran que Rubio y su madre, Susana Dosamantes, compraron el terreno en 1996 por poco más de $500,000 dólares. En 2004, año de la separación de Bofill, la cantante sí inició un proceso de reconstrucción en el sitio.

Antes de que se confirmara la venta de la mansión en Miami Beach, también se había dicho que la cantante mexicana tuvo que alquilarla por $70,000 dólares mensuales, al mismo tiempo que ella alquiló otra residencia para vivir de la que fue desalojada por incumpliendo de pago.

Según el programa de Ceriani, el comprador de la casa de Rubio en Miami ha sido una empresa con sede en Delaware. Se dice que la nueva empresa está relacionada con los bienes raíces, por lo que debe ser una inversión que hacen para mejor el espacio y revenderla a un precio más alto.

Sigue leyendo:

• Paulina Rubio desata críticas por retraso en concierto y vivir incómodo momento

• Hijo de Paulina Rubio y ‘Colate’ habría sido retenido en el aeropuerto de España por viajar solo

• Paulina Rubio acusa a Colate de “secuestrar” a su hijo