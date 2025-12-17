Paulina Rubio desata críticas por retraso en concierto y vivir incómodo momento

La cantante Paulina Rubio desató toda clase críticas luego de protagonizar un show en Aguascalientes que dejó decepcionados a sus fans debido a problemas técnicos, una demora excesiva y un repertorio más corto de lo esperado, situaciones que opacaron su participación en la Feria Nacional de la Guayaba.

La velada, que prometía ser una noche llena de recuerdos y éxitos musicales, terminó convertida en un desorden logístico. Todo comenzó con un retraso cercano a las dos horas y continuó con un incómodo momento frente a miles de asistentes que esperaban ver brillar a ‘La Chica Dorada’.

El espectáculo, realizado en el Teatro del Pueblo de Calvillo, tenía planeado una entrada espectacular. La idea era que un gran telón cayera de manera repentina para presentar a Paulina durante su inicio. Sin embargo, ni la suerte ni la tecnología estuvieron de su lado, ya que el mecanismo falló y el telón quedó atascado, obligando al personal a levantarlo lentamente y de forma manual, provocando que el efecto visual se perdiera por completo y la cantante quedara expuesta en una escena vergonzosa mientras el escenario era liberado.

Otro detalle que empaño su show, fue que, aunque el público llegó con anticipación para asegurar un buen lugar, algunos medios locales reportaron que la artista apareció dos horas tarde de lo previsto.

Dicho malestar no se limitó únicamente a la larga espera, ya que, tras salir al escenario, Paulina Rubio no ofreció una disculpa por la tardanza y únicamente expresó su alegría por presentarse en Aguascalientes.

Sin embargo, lo que terminó por encender el enojo fue la brevedad del concierto, ya que la intérprete ofreció apenas 57 minutos de show, algo que muchos consideraron una falta de consideración hacia el tiempo y el dinero del público.

Como era esperase, la inconformidad por lo sucedido rápidamente pasó de las gradas a las redes sociales, donde muchos usuarios no dudaron en criticar la actitud de la cantante con toda clase de reclamos.

