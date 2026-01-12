Gobierno federal invertirá $115 millones de dólares en tecnología anti drones para el Mundial 2026

El Gobierno de Estados Unidos informó este lunes que destinará $115 millones de dólares a la implementación de tecnología antidrones con el objetivo de reforzar la seguridad de cara al Mundial de la FIFA 2026 y a las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó en un comunicado que esta inversión permitirá fortalecer la protección de las fronteras, combatir a organizaciones criminales, resguardar infraestructuras críticas y garantizar la seguridad de los ciudadanos durante un año marcado por eventos de gran magnitud.

Los fondos comenzarán a ejecutarse esta misma semana a través de una nueva oficina especializada en tecnologías de drones y antidrones, creada ante el creciente uso de este tipo de aeronaves por parte de actores considerados como amenazas, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Noem subrayó que los drones se han convertido en un elemento clave en la seguridad aérea moderna y aseguró que la administración del presidente Donald Trump busca inaugurar una nueva etapa en la defensa del espacio aéreo y la protección del territorio estadounidense.

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio, con la final programada en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, en el área metropolitana de Nueva York. La última vez que Estados Unidos fue sede de un Mundial masculino fue en 1994, torneo considerado un punto de inflexión en la historia moderna del fútbol.

