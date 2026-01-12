Golden Globes 2026: Apagaron un pequeño incendio tras bastidores durante la premiación

Mientras todo transcurría con normalidad en el escenario de los Golden Globes 2026, tras bastidores hubo un momento de pánico cuando se generó un incendio accidental en la sala de prensa.

Según informó Chris Gardner de The Hollywood Reporter vía X, mientras se entregaban los premios en vivo a lo mejor del cine y la televisión, el personal de catering volcó accidentalmente un portavasos que se encendió con el sterno (latas de combustible para mantener la comida caliente) que había debajo de la mesa.

“Se evitó una crisis en la sala de prensa tras bambalinas de los #GoldenGlobes cuando el personal de catering volcó un portavasos y se encendió el sterno que había debajo”, compartió Chris Gardner“Se evitó una crisis en la sala de prensa tras bambalinas de los #GoldenGlobes cuando el personal de catering volcó un portavasos y se encendió el sterno que había debajo”, compartió Chris Gardner.

Crisis averted inside #GoldenGlobes backstage press room as catering knocked over a coffee holder and the sterno underneath was lit. For a brief moment, the carpet was on fire and smoke wafted up around the curtains. They put it out quickly fortunately. Yikes! pic.twitter.com/FTFixnZppT — Chris Gardner (@chrissgardner) January 12, 2026

Garner dijo que el fuego ardió por la alfombra y se elevó por las cortinas. Afortunadamente el personal que se encontraba en el lugar apagó el incendio rápidamente y el incidente no pasó a mayores.

Los Golden Globes no se han pronunciado al respecto. A pesar de este incidente el resto de los premios transcurrió con normalidad, o al menos eso fue lo que se vio durante la transmisión en vivo que se realizó a través de CBS y Paramount.

La ceremonia estuvo llena de sorpresas. Entre los actores y actrices reconocidos en estos premios estuvieron Timothée Chalamet, por Marty Supreme, como Mejor actor en una película – musical o comedia mientras que Rose Byrne aceptó el premio a Mejor interpretación femenina en una película – musical o comedia. La estrella de The Pitt, Noah Wyle ganó como Mejor actor en una serie de televisión – drama, así como Jean Smart (Hacks) y Seth Rogen (The Studio), quienes se llevaron los dos reconocimientos a Mejor actor en una serie de televisión – musical o comedia.

“One Battle After Another”, protagonizada por Leonardo DiCaprio, ganó mejor película de comedia o musical, mejor guión, mejor director y mejor actriz de reparto, para Teyana Taylor.

“Hamnet” triunfó como mejor película dramática y a mejor actriz para Jessie Buckley. “The Pitt” como mejor serie dramática, “The Studio” como mejor serie de comedia y “Adolescence” como mejor miniserie.

Sigue leyendo:

Lo mejor de los Golden Globes 2026: Triunfos inesperados y premios claves

Nikki Glaser hizo incómodos chistes a Leonardo DiCaprio y Sean Penn en los Golden Globes 2026

Mark Ruffalo llama a Trump “el peor ser humano del mundo” en los Golden Globes