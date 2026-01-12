Nikki Glaser hizo incómodos chistes a Leonardo DiCaprio y Sean Penn en los Golden Globes 2026

La comediante Nikki Glaser dio de qué hablar por los incómodos chistes que hizo durante la ceremonia de los Golden Globes 2026, que se celebraron en The Beverly Hilton Hotel en Los Ángeles el pasado 12 de enero.

Nikki Glaser repitió como anfitriona de la ceremonia y ofreció un divertido monólogo en el que utilizó a varios de los artistas presentes como blanco de sus chistes. El actor Leonardo DiCaprio, nominado por su papel protagónico ‘One battle after another’, protagonizó una incómoda broma de Glaser sobre su vida amorosa.

Leonardo DiCaprio ha sido criticado porque sus últimas relaciones románticas son con mujeres que no superan los 25 años de edad a pesar de que el actor tiene 51 años. Glaser tomó ese dato para usarlo en su chiste.

“¿Qué tal Leonardo en Una batalla tras otra? Qué carrera has tenido, cuántas interpretaciones tan icónicas, has trabajado con todos los directores espectaculares, tres Golden Globes, un Oscar y todo eso lo hiciste antes de que tu novia cumpla 30 años”, dijo DiCaprio.

El actor reaccionó con una sonrisa serena y tomó el chiste con humor mientras el público estallaba en carcajadas.

Glaser remató su chiste asegurando que era poco lo que se sabía de la vida personal de Leonardo DiCaprio. “Lo siento Leonardo por hacer esa broma, es barato ese chiste, pero es que no sabemos ninguna otra cosa de ti más que te gustan jóvenes, cuéntanos algo más. No sabes cómo busqué entre tus entrevistas y en 1991 dijiste que gustaba la pasta y eso es todo”, agregó, provocando nuevas carcajadas.

Durante su monólogo Nilli Glaser tuvo otro blanco: el actor Sean Penn, nominado como ‘Mejor Actor de Reparto en una Película de Drama’ por ‘One battle after another’. Sean Penn causó polémica mundial al reunirse de manera secreta con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, uno de los narcotraficantes más importantes de la historia, junto con Kate del Castillo. El objetivo de esta reunión era que el narcotraficante, que se encontraba prófugo de la justicia, quería explorar la idea de hacer una película biográfica sobre sí mismo. El encuentro entre ambos actores, que se dió en un recóndito escondite en la sierra mexicana, derivó en una entrevista para Rolling Stone.

Nikki Glaser tomó este polémico y fuertemente criticado episodio de la vida de Sean Penn para hacer un chiste sobre eso. “No solo es un actor increíble, sino que es una persona entregada con las labores humanitarias. Muchos actores hablan de ello, pero Sean va realmente a los lugares del planeta que necesitan más ayuda y se mete cocaína allí, no se valora lo suficiente”.

Pero el chiste no terminó ahí ya que la comediante decidió dejar muy claro sobre quién se refería en su broma. “Y Sean, me han dado permiso para hacer esta broma dos de tus mejores amigos, Charlie Sheen y El Chapo”.

Sean Penn reaccionó divertido ante los chistes y, aunque no hizo ningún comentario al respecto, no paró de reír mientras escuchaba a Glaser.

