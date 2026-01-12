Mark Ruffalo llama a Trump “el peor ser humano del mundo” en los Golden Globes

El actor Mark Ruffalo tiene una opinión política muy clara en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y eso lo dejó saber en la alfombra roja de los premios Golden Globes 2026.

Ruffalo estuvo nominado en la categoría ‘Mejor actor en una serie de televisión – Drama’ por su papel en ‘Task’. Aunque el actor no ganó en su categoría, sí dio de qué hablar por su pronunciamiento directo en contra de las políticas recientes de Donald Trump, incluyendo la operación militar de tropas estadounidenses en Venezuela del pasado 3 de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro, quien es acusado en Estados Unidos por narcoterrorismo.

“Tenemos un vicepresidente que miente sobre lo que está sucediendo. Estamos en medio de una guerra con Venezuela, a la que invadimos ilegalmente”, dijo el actor en la alfombra roja de la premiación a USA Today.

Ruffalo cuestionó la moralidad de Trump y lo señaló con fuertes calificativos como “delincuente y violador convicto” e incluso le dijo “pedófilo”.

“Le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa. Lo único que le importa es su propia moralidad, pero este tipo es un delincuente convicto, un violador convicto. Es un pedófilo. Es el peor ser humano del mundo. Si confiamos en la moralidad de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces todos estamos en serios problemas”.

Mark Ruffalo telling USA Today that the black-and-white pin he's wearing was in honor of Renee Good. He also speaks out against the war in Venezuela and calls Trump a pedophile and a rapist, 'the worst human being' — Raider (@iwillnotbesilenced.bsky.social) 2026-01-12T02:54:32.709Z

El actor de ‘Task’ fue uno de los artistas que esa noche decidieron hacer una protesta silenciosa en los Golden Globes al usar un pin que decía “Be Good”, en honor a Renée Nicole Good , quien fue asesinada a tiros por un agente de ICE la semana pasada.

Aunque reconoce que estaba feliz por su nominación y su intención de asistir a los Golden Globes era celebrar, aseguró que lo que ocurre en Estados Unidos no es normal y tenía que pronunciarse al respecto.

“Quiero estar aquí para celebrar, y estoy aquí para celebrar, y estoy orgulloso de tener una nominación al Globo de Oro, pero esto ya no es normal. Así que no sé cómo podría quedarme callado”, dijo el actor.

Recientemente durante un evento benéfico Ruffalo dijo a US Weekly que no descartaba involucrarse activamente en la política en un futuro. “No está en mi agenda ahora mismo, pero quién sabe. O sea, nunca digas nunca. Pasé mucho tiempo en ese mundo, y la actuación es para la gente. Así que amo a la gente y los políticos podrían estar haciendo algo bueno por la gente”, dijo Ruffalo

