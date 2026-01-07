Medallista olímpico Nyjah Imani Huston sufrió fractura de cráneo

Nyjah Imani Huston, gloria deportiva de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, sufrió una fractura de cráneo y de la cuenca del ojo tras una peligrosa caída durante un entrenamiento.

El skateboarder profesional dio a conocer la noticia el pasado domingo a través de su cuenta oficial en Instagram. En el post, que contiene cinco fotografías, se puede ver a Huston en una cama de hospital haciendo una señal de paz. Otras tres imágenes muestran el lugar del accidente mientras era socorrido por cuerpos de emergencia.

“Un duro recordatorio de que tan desafiante a la muerte puede ser patinar sobre raíles enormes. Fractura de cráneo, fractura de cuenca ocular. Lo estoy tomando un día a la vez. Espero que hayan tenido un mejor año nuevo que yo. Vivimos para luchar otro día”, resumió el atleta de 34 años.

Nyjah Imani Huston es considerado uno de los mejores skaters callejeros de la historia. Nació el 30 de noviembre de 1994 en Davis, California. Gracias a su padre, comenzó a patinar a los cuatro años.

A los 10, ya competía en torneos profesionales. A los 11 hizo historia al convertirse en el patinador más joven en participar en los X Games, la competencia de deportes extremos organizada por ESPN desde 1995. En 2011, en la edición de Los Ángeles y en 2012 en Barcelona, ganó medalla de oro.

En la Street League Skateboarding (SLS) ganó su primer título en 2010 y acumuló siete coronas mundiales Super Crown entre 2012 y 2019. Entre 2013 y 2019, Nyjah Huston ganó varias medallas de oro y plata en Street Skateboarding en los X Games, con sedes como Los Ángeles, Minneapolis y Austin.

Más tarde, consiguió otra plata en los X Games de Chiba en 2022 y sumó un nuevo oro en California en 2023. Incluso llegó a tener un personaje en varias entregas de Tony Hawk’s Pro Skater.

Además de atleta, ha desarrollado una faceta de empresario. En 2009, Huston lanzó su propia compañía de skate, I&I Skateboards. Posteriormente, firmaría con marcas como Nike SB, Monster Energy y Element Skateboards.

Con Estados Unidos se ha consolidado como una gloria deportiva, siendo dos veces olímpico con una medalla de bronce conseguida en los Juegos de París 2024. En Tokio 2020 quedó en séptimo lugar.



