Ryan García peleará por el título del peso wélter del CMB contra Mario Barrios en Las Vegas

Solo faltaba el anuncio oficial. Ryan García disputará el título del peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Mario Barrios el 21 de febrero en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento en Arabia Saudita, fue quien confirmó el choque. La función llevará por nombre “The Ring: High Stakes” y será transmitida por DAZN en modalidad de Pago por Evento (PPV).

García (27-1, 19 KO) regresa tras perder ante Romero en un duelo en el que no pareció ingresar al ring en óptimas condiciones. En aquella pelea, el originario de Victorville fue derribado en el segundo asalto y terminó cayendo por decisión unánime tras 12 episodios.

Además llegó a ese compromiso con problemas físicos, sufrió una lesión durante el campamento y fue sometido a una cirugía en la mano derecha después del combate, lo que lo mantuvo alejado del ring durante meses.

“Seré campeón del mundo el 21 de febrero”, afirmó García en un comunicado.

Barrios va por su tercer defensa

Barrios (29-2-2, 18 KO) conquistó el campeonato mundial wélter del CMB en septiembre de 2023 y ha defendido el título en dos ocasiones, ambas en duelos que se extendieron hasta los 12 asaltos.

En noviembre de 2024 empató de manera dividida ante Abel Ramos y, en julio de 2025, registró un empate mayoritario frente al legendario excampeón mundial Manny Pacquiao.

“Esta es mi división, mi momento, y estoy listo para demostrarle al mundo por qué el título del CMB se queda aquí”, dijo Barrios por medio de un comunicado.

Barrios, quien ha enfrentado a Gervonta Davis y Keith Thurman, también fue campeón mundial en la división superligero, donde obtuvo el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en 2019. Antes de sus empates ante Pacquiao y Ramos, venció al argentino Fabián Maidana y al cubano Yordenis Ugás, duelo en el que obtuvo el título vacante del CMB.

García buscará redención en una nueva división y ante un campeón consolidado, mientras Barrios intentará reafirmar su dominio en el peso wélter frente a uno de los nombres más mediáticos del boxeo actual.

Seguir leyendo:

Ryan García envió mensaje a Anthony Joshua tras accidente: “Que Dios te dé paz en esta situación”

Ryan García le envía un consejo a Jake Paul para vencer a Joshua

Ryan García confesó que rechazó una oferta millonaria para pelear con Jake Paul