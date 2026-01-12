Trump alerta que EE.UU. tendría que pagar miles de millones de dólares si la Corte Suprema cancela aranceles

El presidente Donald Trump expresó su temor ante el posible fallo de la Corte Suprema en contra de su política de aranceles que ha impuesto el gobierno republicano, calificándolo como un “desastre casi imposible de pagar”.

De acuerdo con el mandatario, si el Supremo invalida las medidas establecidas, Estados Unidos se vería obligado a desembolsar miles de millones de dólares en devoluciones, lo que pondría en jaque la estabilidad económica de la nación.

Trump manifiesta que el impacto económico no se limitaría a la devolución de lo recaudado, sino que podría ascender a billones de dólares debido a las reclamaciones por parte de inversionistas locales.

Asimismo, el líder de la Casa Blanca defendió los aranceles no solo como una herramienta comercial, sino como un pilar de la seguridad nacional de Estados Unidos.

Trump alegó que las compañías han realizado inversiones masivas en fábricas y equipos dentro del país precisamente para evitar esos aranceles, y que un cambio en las reglas del juego obligaría a EE.UU. a enfrentar demandas por compensación de magnitud sin precedentes.

“Sería un completo desastre, casi imposible de pagar para nuestro país”, afirmó el mandatario, desestimando a quienes sugieren que una transición post-arancelaria sería sencilla. “Cualquiera que diga que se puede hacer rápida y fácilmente estaría dando una respuesta falsa”, añadió.

The actual numbers that we would have to pay back if, for any reason, the Supreme Court were to rule against the United States of America on Tariffs, would be many Hundreds of Billions of Dollars, and that doesn’t include the amount of “payback” that Countries and Companies would… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 12, 2026

Trump resaltó la complejidad de un hipotético escenario de devoluciones, sugiriendo que determinar a quién, cuándo y dónde pagar tomaría muchos años de procesos legales.

Para la Administración, el sistema arancelario actual es una “bonanza” que mantiene a Estados Unidos fuerte, de ahí que un fallo en contra sea visto como una amenaza directa a la estabilidad financiera del Estado.

