Alerta de seguridad escolar: dos alumnos encontrados con armas el mismo día en Nueva York

Dos adolescentes, uno de ellos buscado como sospechoso en un tiroteo, fueron arrestados ayer con minutos de separación por llevar armas a sus escuelas secundarias en la ciudad de Nueva York.

Primero, un estudiante de 17 años fue encontrado con un arma de fuego dentro de Harlem Renaissance High School poco después de las 10 a.m. del lunes. Según la Policía de Nueva York, ese alumno era buscado en relación con un tiroteo ocurrido en una intersección cerca del Bronx Museum of the Arts el 27 de diciembre.

Un poco más tarde, a las 11:10 a.m., la policía intervino en Long Island City High School en Queens y detuvo a un estudiante de 15 años que llevaba un arma escondida en su mochila. Fuentes informaron al New York Post que un miembro del personal notó que el menor estaba armado y alertó al agente de seguridad escolar, quien a su vez lo reportó a la policía.

Ambos alumnos fueron acusado de posesión ilegal de un arma de fuego. Se desconoce si el primer detenido enfrentará cargos adicionales por la balacera de diciembre.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas sigue siendo constante, incluyendo ataques a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

El viernes Josué Arturo, adolescente de 17 años, murió tras acuchillado en el cuello a media tarde en una calle cerca de su casa en Queens (NYC). En diciembre un niño de 12 años fue apuñalado, presuntamente por otro menor al salir de clases a media tarde en un parque en Brooklyn (NYC). En febrero de 2025 un niño de 14 años fue fatalmente acuchillado en una pelea entre un grupo de estudiantes afuera de un restaurante McDonald’s en Queens el Día de San Valentín. Luego dos adolescentes fueron arrestados por ese homicidio.

En mayo de 2024 cuatro estudiantes fueron acuchillados en un lapso de pocas horas en incidentes dentro y fuera de tres escuelas en Queens, Manhattan y El Bronx. En octubre de 2023 un alumno de 13 años murió apuñalado por otro de 14 al salir de clases dentro de un bus MTA en Staten Island (NYC).

