Dos adolescentes arrestados tras acuchillar mortalmente en el cuello a joven en Queens

Dos adolescentes armados con cuchillos fueron detenidos el domingo luego de que un joven de 17 años fue apuñalado en el cuello en una calle de Queens, perdiendo la vida posteriormente, de acuerdo con las autoridades.

Identificados como Derek Trejo, de 18 años, y su cómplice acusado de 17 años, fueron detenidos el domingo por supuestamente acuchillar a Josué Argudo, también de 17 años, en una calle de Woodhaven el viernes en la tarde.

Los dos sospechosos fueron acusados de perseguir a Argudo, golpearlo y después apuñalarlo fatalmente en el cuello, y fueron acusados de asesinato.

Argudo estaba caminando por Jamaica Avenue y 76th Street cerca de las 3:45 de la tarde cuando tuvo un altercado con los sospechosos, a quienes no conocía, expresó anteriormente el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

La víctima escapó a pie, pero presuntamente fue perseguido por sus atacantes hasta que lo alcanzaron y lo acuchillaron, informó New York Post.

Los residentes de la zona que presenciaron el incidente le practicaron RCP al joven antes de que lo llevaran al Hospital Jamaica en estado crítico. Posteriormente, fue declarado muerto.

Todavía no está claro qué causó el brutal ataque por parte de los dos jóvenes.

“Pensé que le estaba dando un puñetazo, pero el tipo de negro debía tener el cuchillo envuelto alrededor de su mano”, expresó un testigo.

“El niño se sentó y se desplomó”, indicó. “¡Qué pecado!”.

Los dos sospechosos fueron vistos en imágenes de las cámaras de seguridad que estaban en las cercanías. Además, los dos sujetos fueron acusados de posesión ilegal de un arma.

