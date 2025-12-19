Niño apuñaló a otro al salir de clases en un parque en Nueva York

Un niño de 12 años fue apuñalado, presuntamente por otro menor al salir de clases ayer a media tarde en un parque en Brooklyn (NYC).

El apuñalamiento ocurrió a las 2:50 p.m. del jueves en el Betsy Head Park, cerca de la calle Thomas S. Boyland y la avenida Dumont en Brownsville. Los paramédicos trasladaron de urgencia a la víctima al Brookdale University Hospital para someterlo a cirugía, donde ahora se encuentra en estado crítico pero estable, indicó Daily News.

Un cuchillo pequeño yacía junto a una mochila, una chaqueta y ropa ensangrentada detrás de la cinta policial en el parque infantil. Fuentes informaron a ABC News que el niño fue agredido posiblemente en represalia por una disputa anterior en el mismo parque ubicado muy cerca de varias escuelas.

La policía detuvo a otro niño de 12 años y a uno de 9 para interrogarlos mientras el parque se vaciaba. Más tarde el mayor de ellos fue acusado de intento de homicidio. Los nombres de los involucrados no han sido divulgados por ser menores de edad. Se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Los vecinos comentaron que los niños suelen jugar allí con mucha tranquilidad después de la escuela. “Me duele el corazón porque ningún padre debería pasar por esto, enterarse de que su hijo fue apuñalado después de la escuela. Es devastador”, dijo Jordan Tucker, un vecino.

Éste no fue el único incidente en el que la policía y los paramédicos tuvieron que intervenir por un apuñalamiento que involucraba a menores ayer. Varias llamadas al 911 reportaron una pelea entre un grupo de adolescentes cerca de Ridgewood, en la avenida Seneca, alrededor de las 5 p.m. Luego un joven de 15 años y otro de 13 fueron hospitalizados.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino había perdido la vida por armas blancas.

La semana pasada dos hombres adultos apuñalaron a un adolescente de 15 años en un autobús de la MTA en El Bronx (NYC). En octubre otro quinceañero fue gravemente hospitalizado después de que más de una docena de asaltantes lo golpearan, apuñalaran y robaran sus zapatos deportivos de $340 dólares a plena luz del día en Queens (NYC).

En agosto dos menores de 12 y 15 años fueron arrestados como sospechosos de apuñalar a un entrenador de perros durante una acalorada discusión a causa de los ladridos de una mascota en un parque en Brooklyn (NYC).

En febrero un niño de 14 años fue fatalmente acuchillado en una pelea entre un grupo de estudiantes afuera de un restaurante McDonald’s en Queens el Día de San Valentín. Luego dos adolescentes fueron arrestados por ese homicidio.

En mayo de 2024 cuatro estudiantes fueron acuchillados en un lapso de pocas horas en incidentes dentro y fuera de tres escuelas en Queens, Manhattan y El Bronx. En octubre de 2023 un alumno de 13 años murió apuñalado por otro de 14 al salir de clases dentro de un bus MTA en Staten Island (NYC).

En junio de 2018, dentro de una bodega en El Bronx, se cometió uno de los crímenes más violentos en la historia reciente de Nueva York: la muerte por acuchillamiento grupal del quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán Feliz, quien fue confundido por pandilleros que buscaban venganza.