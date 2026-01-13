Ángela Aguilar regala un caballo a Christian Nodal por su cumpleaños

Christian Nodal festejó sus 27 años de una manera muy especial en Zacatecas, donde estuvo acompañado de su esposa Ángela Aguilar y de la gente más cercana a ambos para disfrutar de una celebración íntima, familiar y muy apegada a las tradiciones que los caracterizan.

Entre música, risas y buen ambiente, la cereza del pastel llegó con una sorpresa que dejó con el ojo cuadrado a propios y extraños y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la reunión, gracias a un regalo bastante lujoso y simbólico.

Y es que Ángela Aguilar decidió sorprender a su esposo con un presente que no pasó desapercibido: un hermoso caballo. Aunque no es algo común entre famosos, el detalle tiene un significado muy especial, ya que está profundamente ligado a la cultura charra que ambos defienden. Pero eso no fue todo, ya que el obsequio vino acompañado de una montura charra de cuero oscuro, hecha a mano y con grabados artesanales.

Ese momento fue grabado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a la reacción sincera de Nodal al encontrarse con el elegante animal en el rancho El Soyate, un lugar muy importante para la familia Aguilar.

Cabe mencionar, que luego de difundirse el clip, comenzaron a circular rumores que aseguraban que el caballo había sido un regalo de Pepe Aguilar. Sin embargo, la propia Ángela salió a aclarar la situación en TikTok, explicando que ella fue quien tuvo la idea y también quien pagó el regalo, desmintiendo los rumores de que había sido su padre el del detalle.

Además, en el video se observa a la cantante montando al caballo minutos antes de entregárselo a Nodal, dejando ver el vínculo especial que tiene con el animal y el cariño con el que pensó el detalle.

Como era de esperarse, la reacción de Christian Nodal, quien se mostró visiblemente emocionado y sorprendido, terminó por ganarse a los fans, quienes no dudaron en aplaudir el gesto de Ángela y la buena química que tiene la pareja, a pesar de toda la polémica que los rodea.

