Christian Nodal canta tema dedicado a Belinda en reunión familiar con Ángela Aguilar

Apenas iniciando el 2026 Christian Nodal dio de qué hablar luego de que se hiciera virales unos videos en los que el sonorense aparece durante una reunión familiar junto a Ángela Aguilar interpretando una canción asociada con Belinda, lo que provocó que rápidamente llamara la atención por el tema que eligió.

Como era de esperase, la difusión de los clips de inmediato desató todo tipo de reacciones en redes sociales, ya que la elección de ese tema hizo recordar el romance del intérprete con la “ojiverde”, algo que muchos consideraron como una elección bastante llamativa debido a que se encontraba conviviendo con la familiar de su actual pareja.

El encuentro ocurrió después de que Christian Nodal y Ángela Aguilar asistieran a un evento de charrería en Zacatecas, donde más tarde, la familia se reunió en una bohemia acompañada por mariachi, en la que el matrimonio participó. La velada fue compartida en redes sociales y mostró a Nodal y Ángela interpretando distintos temas junto a otros integrantes de la dinastía Aguilar.

Durante el palomazo, Nodal cantó “Sé feliz x mí”, canción lanzada en 2025, mientras Ángela, Pepe Aguilar y Leonardo permanecían atentos a su interpretación. Sin embargo, el momento que mayor impacto tuvo fue cuando Nodal se animó a cantar “De los besos que te di”, uno de sus mayores éxitos y un tema que por años ha sido asociado a la relación que sostuvo con Belinda, con quien incluso la interpretó en el programa ‘La Voz México’ en 2020.

Ese gesto fue suficiente para detonar comentarios, teorías y hasta algunos memes, con usuarios debatiendo si la elección del tema fue algo casual o en verdad tenía un significado implícito, ya que en el pasado la canción había sido dedicada a Belinda.

Además, algunos otros internautas le echaron más leña al fuego al recordaron que ese mismo tema también fue dedicado a su otra expareja, Cazzu, durante un concierto en el Foro Sol en 2023, cuando la cantante argentina asistió como invitada al show.

