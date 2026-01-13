BTS regresa a los escenarios con su gira mundial: Países y fechas del tour
BTS recorrerá Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia en una gira tras varios años de ausencia debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur
Este martes el fenómeno musical surcoreano BTS anunció oficialmente su regreso a los escenarios con su gira ‘BTS World Tour’.
La boy band surcoreana recorrerá varios países de Latinoamérica, Europa, Asia y ciudades de Estados Unidos. La gira arrancará el 9 de abril en Seúl , la capital de su natal Corea del Sur, en el estadio Goyang Stadium.
El anuncio de la gira ocurre días despues de que Big Hit Music, —el sello discográfico de la banda— confirmó que un nuevo álbum está en camino y llegaría el 20 de marzo de 2026.
De esta manera la agrupación pone fin a una ausencia musical de más de 4 años debido a que algunos de sus integrantes tuvieron que cumplir servicio militar obligatorio en Corea.
Todos los integrantes de la agrupación iniciaron el proceso en 2022 y culminó en junio de 2025, cuando finalmente se reunieron tras ser dados de baja.
La puesta en escena contempla un ambicioso diseño de escenario en 360° según el plano de asientos que se difundió en Weverse
Las fechas de la gira de BTS comenzarán en abril de 2026 y terminarán el 14 de marzo de 2027 en Manila, Filipinas.
2026
9, 11 y 12 de abril – Seúl, Corea del Sur – Goyang Stadium
17 y 18 de abril – Japón, Tokio
25 y 26 de abril – Estados Unidos, Tampa – Raymond James Stadium
2 y 3 de mayo – Estados Unidos, El Paso – Sun Bowl Stadium
7, 9 y 10 de mayo – México, Ciudad de México – Estadio GNP Seguros
17 de mayo – Estados Unidos, Stanford – Stanford Stadium
23, 24 y 27 de mayo – Estados Unidos, Las Vegas – Allegiant Stadium
12 y 13 de junio – Corea del Sur, Busan
26 y 27 de junio – España, Madrid – Riyadh Air Metropolitano
1 y 2 de julio – Bélgica, Bruselas – King Baudouin Stadium
6 y 7 de julio – Inglaterra, Londres – Tottenham Hotspur Stadium
12 de julio – Alemania, Múnich – Allianz Arena
17 y 18 de julio – Francia, París – Stade de France
1 y 2 de agosto – Estados Unidos, East Rutherford – MetLife Stadium
5 y 6 de agosto – Estados Unidos, Foxboro – Gillette Stadium
10 y 11 de agosto – Estados Unidos, Baltimore – M&T Bank Stadium
15 y 16 de agosto – Estados Unidos, Arlington – AT&T Stadium
22 y 23 de agosto – Canadá, Toronto – Rogers Stadium
27 y 28 de agosto – Estados Unidos, Chicago – Soldier Field
1, 2, 5 y 6 de septiembre – Estados Unidos, Los Ángeles – SoFi Stadium
2 y 3 de octubre – Colombia, Bogotá
9 y 10 de octubre – Perú, Lima
16 y 17 de octubre – Chile, Santiago
23 y 24 de octubre – Argentina, Buenos Aires
28, 30 y 31 de octubre – Brasil, São Paulo
19, 21 y 22 de noviembre – Taiwán, Kaohsiung
3, 5 y 6 de diciembre – Tailandia, Bangkok
12 y 13 de diciembre – Malasia, Kuala Lumpur
17, 19, 20 y 22 de diciembre – Singapur
26 y 27 de diciembre – Indonesia, Yakarta
2027
12 y 13 de febrero – Australia, Melbourne
20 y 21 de febrero – Australia, Sídney
4, 6 y 7 de marzo – Hong Kong
13 y 14 de marzo – Filipinas, Manila
2027
12 y 13 de febrero – Australia, Melbourne
20 y 21 de febrero – Australia, Sídney
4, 6 y 7 de marzo – Hong Kong
13 y 14 de marzo – Filipinas, Manila
Sigue leyendo:
BTS confirma nuevo álbum y gira mundial para 2026
Suga, de BTS, multado con más de 11 mil dólares por conducir ebrio un scooter
Jungkook de BTS lanzará su primer disco como solista en julio