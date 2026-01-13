BTS regresa a los escenarios con su gira mundial: Países y fechas del tour

Este martes el fenómeno musical surcoreano BTS anunció oficialmente su regreso a los escenarios con su gira ‘BTS World Tour’.



La boy band surcoreana recorrerá varios países de Latinoamérica, Europa, Asia y ciudades de Estados Unidos. La gira arrancará el 9 de abril en Seúl , la capital de su natal Corea del Sur, en el estadio Goyang Stadium.



El anuncio de la gira ocurre días despues de que Big Hit Music, —el sello discográfico de la banda— confirmó que un nuevo álbum está en camino y llegaría el 20 de marzo de 2026.



De esta manera la agrupación pone fin a una ausencia musical de más de 4 años debido a que algunos de sus integrantes tuvieron que cumplir servicio militar obligatorio en Corea.





Todos los integrantes de la agrupación iniciaron el proceso en 2022 y culminó en junio de 2025, cuando finalmente se reunieron tras ser dados de baja.



La puesta en escena contempla un ambicioso diseño de escenario en 360° según el plano de asientos que se difundió en Weverse



Las fechas de la gira de BTS comenzarán en abril de 2026 y terminarán el 14 de marzo de 2027 en Manila, Filipinas.

2026

9, 11 y 12 de abril – Seúl, Corea del Sur – Goyang Stadium

17 y 18 de abril – Japón, Tokio

25 y 26 de abril – Estados Unidos, Tampa – Raymond James Stadium

2 y 3 de mayo – Estados Unidos, El Paso – Sun Bowl Stadium

7, 9 y 10 de mayo – México, Ciudad de México – Estadio GNP Seguros

17 de mayo – Estados Unidos, Stanford – Stanford Stadium

23, 24 y 27 de mayo – Estados Unidos, Las Vegas – Allegiant Stadium

12 y 13 de junio – Corea del Sur, Busan

26 y 27 de junio – España, Madrid – Riyadh Air Metropolitano

1 y 2 de julio – Bélgica, Bruselas – King Baudouin Stadium

6 y 7 de julio – Inglaterra, Londres – Tottenham Hotspur Stadium

12 de julio – Alemania, Múnich – Allianz Arena

17 y 18 de julio – Francia, París – Stade de France

1 y 2 de agosto – Estados Unidos, East Rutherford – MetLife Stadium

5 y 6 de agosto – Estados Unidos, Foxboro – Gillette Stadium

10 y 11 de agosto – Estados Unidos, Baltimore – M&T Bank Stadium

15 y 16 de agosto – Estados Unidos, Arlington – AT&T Stadium

22 y 23 de agosto – Canadá, Toronto – Rogers Stadium

27 y 28 de agosto – Estados Unidos, Chicago – Soldier Field

1, 2, 5 y 6 de septiembre – Estados Unidos, Los Ángeles – SoFi Stadium

2 y 3 de octubre – Colombia, Bogotá

9 y 10 de octubre – Perú, Lima

16 y 17 de octubre – Chile, Santiago

23 y 24 de octubre – Argentina, Buenos Aires

28, 30 y 31 de octubre – Brasil, São Paulo

19, 21 y 22 de noviembre – Taiwán, Kaohsiung

3, 5 y 6 de diciembre – Tailandia, Bangkok

12 y 13 de diciembre – Malasia, Kuala Lumpur

17, 19, 20 y 22 de diciembre – Singapur

26 y 27 de diciembre – Indonesia, Yakarta

2027

12 y 13 de febrero – Australia, Melbourne

20 y 21 de febrero – Australia, Sídney

4, 6 y 7 de marzo – Hong Kong

13 y 14 de marzo – Filipinas, Manila

