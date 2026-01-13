Clarissa Molina, tras el éxito de su pódcast, contó cuáles son sus sueños como actriz

Clarissa Molina dio un nuevo paso en su carrera, dado que hace más de un año estrenó su pódcast “Claríssima”, donde realiza entrevistas que generan impacto. Además, diversas personalidades del mundo del entretenimiento han abordado temas de su vida como nunca antes, y esta vez la noticia fue que ahora lo pueden disfrutar a través de Univision y contó los proyectos que tiene en mente.

Entre las metas que tiene, explicó que desea seguir entrevistando, pero no todo es tan sencillo como parece, ya que algunas figuras del entretenimiento deciden no asistir a su espacio. Destacó que tiene pensado grabar otro filme, así como algo similar donde el habla tenga bastante influencia en ella.

“Me quedan muchas entrevistas en Claríssima que quiero hacer, y es un proceso, obviamente, que el artista o el invitado crea en tu proyecto, crea en ti y diga que sí; ese es el primer paso. Hacer otra película, capaz ya explorando más en inglés o hacer una película o una serie donde me rete a cambiar mi acento, eso me gustaría también”, explicó.

Para la modelo dominicana ha sido todo un reto, pero no imposible, dado que ha llegado más lejos de lo que en un momento imaginó, y verlo en la pantalla chica es algo que la enorgullece: “Ver cómo Claríssima evoluciona y llega a la televisión es un sueño cumplido. Este proyecto nació desde un lugar muy personal y hoy me emociona compartirlo con una audiencia aún más grande, sin perder su esencia”, dijo en exclusiva a HOLA! Américas.

Desde el próximo sábado 10 de enero a las 4 de la tarde podrán disfrutar del material que ha venido trabajando. A su vez, reconoce todo el esfuerzo que ha realizado en los últimos meses, dado que considera que esto es el resultado de lo que ha cosechado durante este tiempo. Parte fundamental es la labor en equipo y las ganas de querer hacerlo mejor todos los días.

“Cuando imaginé Claríssima, lo visualicé exactamente como está sucediendo hoy. Esto demuestra que, cuando hay enfoque, trabajo en equipo, constancia, disciplina, motivación y la creatividad nunca falta, los resultados pueden ser increíbles. Hoy Claríssima llega a la televisión y me siento profundamente emocionada y feliz por este gran logro”, explicó durante la entrevista.

