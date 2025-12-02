Clarissa Molina clama justicia tras muerte de niña haitiana en República Dominicana

La presentadora de televisión Clarissa Molina, a través de sus redes sociales, compartió un comunicado luego de ver tantos comentarios racistas y otros negativos tras realizar una publicación rechazando la situación que se registró con la niña haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció cuando se encontraba en un paseo escolar en República Dominicana.

La modelo profesional no pudo evitar reaccionar a la postura que algunos han tomado sobre lo que pasó en el país: “Ver algunos comentarios o reacciones en mi último post donde clamo justicia por un ser inocente que perdió la vida en circunstancias aún no esclarecidas, me apena profundamente, sobre todo al ver cómo algunas personas han querido nacionalizar este caso”.

Molina explicó que muchos deben comprender que esto se trata de buscar respuestas a una tragedia que embarga a la nación, por ello mencionó que jamás ha buscado la forma de empañar el país, todo lo contrario. Clarissa dijo que solo está pidiendo que resuelvan una situación que se registró con la jovencita de 11 años, dado que considera que es lo mínimo que necesita la familia de ella.

“Aquí no se trata de raza, color, ni de comparar una tragedia con otra, porque todas son dolorosas. Se trata simplemente de: JUSTICIA y RESPUESTAS. ¡ESO ES TODO!No es ninguna campaña contra mi país (al menos yo no soy parte de la supuesta campaña que algunos mencionan). Elevo mi voz a favor de la justicia para Stephora y para todos los niños y seres humanos que han vivido tragedias“, añadió en el comunicado.

Agregó que desde el momento en el cual falleció Stephora ya han transcurrido 15 días y ni su madre conoce lo ocurrido con ella, dado que hasta la fecha le han negado la posibilidad de tener acceso a las cámaras de seguridad del lugar donde se encontraban, puesto que ella hasta la fecha solo sabe que murió, pero las autoridades no han querido esclarecer los hechos porque no quieren hacerle una autopsia.

Clarissa mencionó que nada le cuesta a la sociedad ser un poco más generosa y entender la posición de otras personas que atraviesan una difícil situación, ya que lamentablemente es algo que le podría ocurrir a cualquiera: “Seamos más empáticos y pongámonos en el lugar del otro. Hoy es esa familia… mañana podría ser la nuestra”.

