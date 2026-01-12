Seguro Social enviará primer pago de enero a jubilados el miércoles

El Seguro Social iniciará en los próximos días la primera ronda de pagos de enero para millones de jubilados, con cheques que este año alcanzan un máximo mensual de $5,108, según la Administración del Seguro Social (SSA).

La primera entrega de dinero de enero llegará este miércoles 14 de enero a los jubilados cuya fecha de nacimiento sea del día 1 al 10 de cualquier mes del año.

Posteriormente, la segunda ronda se enviará el 21 de enero a quienes nacieron entre el 11 y el 20 de cualquier mes del año, y la tercera ronda de pagos se repartirá el 28 de enero para las personas nacidas del 21 al 31 de cualquier mes del año.

Este calendario escalonado es el mecanismo que utiliza la SSA para distribuir los pagos de jubilación cada mes y evitar saturaciones en el sistema bancario.

¿Quiénes pueden recibir el Seguro Social?

Los ciudadanos pueden solicitar beneficios de jubilación a partir de los 62 años, aunque la edad en que se retire una persona influye de forma directa en el monto que recibirá mensualmente.

¿De qué depende el monto del cheque?

La SSA determina el pago de cada beneficiario con base en tres factores principales:

-Edad al momento del retiro

-Cantidad total aportada al Seguro Social

-Número de años cotizados

De acuerdo con cifras oficiales de la Administración del Seguro Social, una persona que se jubile en la edad mínima permitida podría recibir hasta $2,831 al mes, mientras que un trabajador que retrase su retiro hasta los 70 años puede alcanzar un beneficio máximo mensual de $5,108.

La SSA ofrece a los beneficiarios la posibilidad de consultar un estimado personalizado de su pago futuro a través de su calculadora en línea.

¿Cómo se financia el Seguro Social?

El programa se sostiene mediante un impuesto sobre la nómina que es cubierto tanto por empleadores como por empleados.

Este fondo es el que permite pagar mensualmente a casi 79 millones de personas en todo el país.

Sin embargo, los analistas advierten que el sistema enfrenta una presión creciente. Proyecciones actuales señalan que, si el Congreso no aprueba cambios estructurales, la SSA podría dejar de pagar beneficios completos tan pronto como en 2034, debido al aumento de jubilados y la reducción del número de trabajadores activos.

