Exnovia de Alfredo Adame le advierte sobre consecuencias legales por violencia de género

La conductora Magaly Chávez y Alfredo Adame tuvieron una relación sentimental en el año 2022, y ella compartió un comunicado donde realizó una advertencia al actor, dado que tienen un tema legal debido a que ella presentó una demanda por daño moral y violencia de género, ya que el mexicano llegó a poner en duda públicamente la sexualidad de la también influencer.

“En la audiencia de ratificación de medidas de protección celebrada este día, el juez de control César Augusto Mendoza Salazar resolvió imponer un arresto de 30 horas al agresor Alfredo Adame, tras los señalamientos expuestos por los abogados de Magaly Chávez”, comienza explicando el comunicado.

Adame, como suele ser costumbre, cuando terminó la relación sentimental, se expresa de forma negativa sobre aquellas personas que formaron parte de su pasado amoroso, y Magaly no fue la excepción. Por ello, durante una nueva audiencia, no solo hicieron referencia a que él buscó desprestigiar su imagen al decir que no era mujer, sino que resaltaron otros aspectos negativos que él dijo públicamente para perjudicarla.

“Durante la audiencia, la Asesoría Jurídica de Magaly hizo del conocimiento los incumplimientos reiterados a las medidas de protección previamente dictadas, destacando las declaraciones públicas del agresor en diversos medios de comunicación, en las que negó la identidad de género de la víctima. Ante estos hechos, el juez resolvió la sanción correspondiente, la cual será ejecutada en los próximos días por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México”, dice el texto.

Antes de finalizar, las autoridades mexicanas reafirmaron el compromiso que tienen con las mujeres para que dejen de ser agredidas, y le dieron una nueva advertencia a Alfredo. En caso de que exista una próxima vez, el problema legal será mayor para él, porque no se hablarían de horas de cárcel, sino de años en prisión.

“Con esta resolución, el Poder Judicial de la Ciudad de México reafirma su compromiso hacia las mujeres y que vivan una vida libre de violencia, advirtiendo a Alfredo Adame que, en caso de que reincida en tales agresiones en cualquier medio de comunicación hacia Magaly Chávez, la autoridad judicial ordenará que se le inicie un proceso penal cuya máxima sanción podría ser años tras las rejas“, señalaron en la misiva.

