Trump dice que Irán busca negociar mientras crece la represión y sube el número de muertos por las protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán quiere negociar con Washington, en medio de una ola de protestas que ha dejado cientos de muertos y miles de detenidos en todo el país, según organizaciones de derechos humanos.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron después de que amenazara con tomar acciones contra Teherán por la represión contra los manifestantes, y tras la reciente visita a Irán del canciller de Omán, un país que históricamente ha servido como canal de comunicación entre ambos gobiernos.

“Irán quiere negociar”, dijo Trump, quien advirtió que su administración evalúa opciones que incluyen desde ciberataques hasta acciones militares. “Si responden, los atacaremos con una intensidad sin precedentes”, afirmó a bordo del Air Force One, publicó AP.

Desde Teherán, el canciller iraní Abbas Araghchi negó que el gobierno haya perdido el control de la situación y responsabilizó a Estados Unidos e Israel de incitar la violencia.

“Las manifestaciones se tornaron violentas para darle una excusa al presidente estadounidense para intervenir”, dijo en declaraciones difundidas por Al Jazeera.

Aun así, aseguró que Irán está “abierto a la diplomacia”.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, confirmó que existe un canal abierto con Washington, aunque aclaró que cualquier diálogo debe basarse en el respeto mutuo y no en imposiciones.

Mientras tanto, el régimen iraní organizó marchas masivas a favor del gobierno el lunes, con miles de personas en las calles de Teherán y otras ciudades coreando consignas contra Estados Unidos e Israel.

La fiscalía iraní advirtió que quienes participen en las protestas antigubernamentales serán considerados “enemigos de Dios”, un delito que puede castigarse con la pena de muerte.

Alrededor de 600 muertos en las protestas

De acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, al menos 599 personas han muerto desde que comenzaron las protestas el 28 de diciembre, entre ellas 510 manifestantes y 89 miembros de las fuerzas de seguridad.

Además, más de 10,600 personas han sido detenidas. Las cifras no han sido confirmadas por el gobierno iraní, que tampoco ha publicado un balance oficial.

Las manifestaciones estallaron por el colapso del rial, que se cotiza por encima de 1.4 millones por dólar, en medio de una grave crisis económica agravada por las sanciones internacionales. Con el paso de los días, las protestas se transformaron en un desafío directo a la teocracia liderada por el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años.

El bloqueo de internet y las restricciones a las comunicaciones han dificultado la verificación independiente de lo que ocurre en el país. En Teherán, testigos describen una capital paralizada por el miedo, con calles vacías por la noche ante el temor a ser detenido o atrapado en la represión.

En paralelo, circulan en redes sociales videos que supuestamente muestran decenas de cuerpos en una morgue a las afueras de Teherán, identificada por activistas como el Centro de Medicina Forense Kahrizak.

En las imágenes se observan bolsas con cadáveres y personas tratando de reconocer a sus familiares.

Sigue leyendo:

• Líder ayatolá iraní y Trump intercambian amenazas mientras aumentan muertes en las protestas

• Irán: Grupo de oposición cifra en más de 3,000 los muertos en las protestas

• Irán advierte a EE.UU. e Israel que serán “objetivos legítimos” en caso de ataque al país