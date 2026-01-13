UEFA reveló cuánto dinero ganó PSG tras la Champions League 2025

La UEFA Champions League 2025 no solo coronó al Paris Saint-Germain como campeón de Europa, también dejó cifras históricas en premios económicos gracias al nuevo formato ampliado del torneo.

De acuerdo con el informe financiero de la UEFA para la temporada 2024-25, la máxima competencia de clubes repartió 2.9 mil millones de dólares entre sus participantes, consolidándose como el torneo más lucrativo del fútbol mundial.

PSG, campeón de la Champions League 2025 y líder en ingresos

El Paris Saint-Germain, flamante campeón del torneo, encabezó la tabla de ingresos al recibir 168 millones de dólares, la cifra más alta entregada por la UEFA en la temporada.

Este monto refleja el impacto del nuevo formato de 36 equipos y la disputa de ocho partidos en una liga única antes de las rondas eliminatorias.

La UEFA destinó $466 millones de dólares adicionales respecto a campañas anteriores, impulsando los ingresos de los clubes de élite.

Inter de Milán y los clubes que superaron los 100 millones

El Inter de Milán, subcampeón de la Champions League 2025, fue el segundo club con mayores ganancias, al embolsarse 159 millones de dólares. En total, siete equipos superaron la barrera de los $116.5 millones de dólares, un incremento respecto a la temporada anterior, cuando solo cinco clubes alcanzaron cifras de nueve dígitos.

Entre los casos destacados aparece el Aston Villa, único cuartofinalista que no llegó a los 100 millones, con 97.5 millones de dólares, influido por su bajo coeficiente UEFA tras regresar al torneo luego de 41 años.

Real Madrid, Manchester City y contrastes económicos

El Real Madrid, eliminado en cuartos de final por el Arsenal, obtuvo $119 millones de dólares, una caída de 43 millones respecto a lo que ganó al ser campeón en 2024. Aun así, sumó un extra de 5 millones de dólares por ganar la Supercopa de la UEFA ante Atalanta, que recibió 4 millones.

Por su parte, el Manchester City fue el club inglés con menores ingresos, al quedarse con 88.5 millones de dólares tras ser eliminado en los playoffs de eliminación directa.

