Alain Orsoni, clave en la llegada de Guillermo Ochoa a Europa, asesinado en el funeral de su madre

El fútbol europeo ha quedado consternado luego de que el pasado lunes asesinaran Alain Orsoni. El expresidente del Ajaccio, clave en la llegada del mexicano Guillermo Ochoa a Europa, fue atacado mientras estaba en el funeral de su madre.

🚨 « À partir du moment où l'argent sera sur le compte, c'est-à-dire dans 3-4 jours, nous allons faire appel devant le CNOSF. À partir de là, on a encore une chance d'être validé au niveau de la Ligue ». ❤️🤍



(Alain Orsini, le président de la holding qui détient l'AC Ajaccio, en… pic.twitter.com/zFZDnX8szp — Actu Ligue 2 (@L2Actu_) July 16, 2025

Orsoni, de 71 años, durante el funeral de su madre en Vero, un pequeño pueblo a unos 30 kilómetros de Ajaccio. El hecho ocurrió cerca de las 16:00 hora local cuando bajaba por la escalera principal del cementerio tras la ceremonia.

El expresidente del Ajaccio recibió un disparo en el pecho, directo al corazón, a larga distancia, desde “varios cientos de metros”, según el fiscal de Ajaccio, Nicolas Septe. Reportes, inidican que el atacante huyó inmediatamente y hasta ahora no hay detenciones.

El cura encargado de dirigir el funeral narró a ‘France 3 Corse ViaStella’ que oyó un disparo y Orsoni cayó muerto.

Orsoni había viajado desde Nicaragua, donde vivía, para asistir al funeral de su madre en su pueblo natal, a unos 30 kilómetros al norte de Ajaccio.

🔴⚡️ L'ex-dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni a été abattu aux obsèques de sa mère. Âgé de 71 ans, ce militant nationaliste avait déjà été visé par un projet d'assassinat en 2008. #JT20h pic.twitter.com/MLccY4TvVa — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) January 12, 2026

¿Por qué Alain Orsoni fue el hombre que llevó a Guillermo Ochoa a Europa?

En 2011, Guillermo Ochoa estaba a nada dar el salto al fútbol europeo. Su fichaje por el París Saint‑Germain (PSG) estaba prácticamente cerrado, pero se cayó tras el escándalo del clembuterol en la selección mexicana.

Orsoni y su recién ascendido Ajaccio en la Ligue 1 decidieron confiar en un Guillermo Ochoa que llegaba del América siendo figura. El mexicano se salvó al equipo del descenso y se convirtió en figura del Ajaccio.

Alain Orsoni nació el 27 de septiembre de 1954 en Ajaccio, Córcega. Desde joven se involucró en el nacionalismo corso, un movimiento político que buscaba separarse de Francia y lograr su independencia.

Orsoni se convirtió en líder del Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC) en los años 80, tras el asesinato de su hermano Guy, también militante separatista, en 1983 a manos de la mafia.

En 1986 fue elegido diputado a la Asamblea Territorial de Córcega en representación del Movimiento por la Autodeterminación de Córcega.

Posteriormente, huyó de Córcega en 1996 durante las violentas luchas internas del movimiento nacionalista. Vivió 13 años exiliado en Florida, Nicaragua y España, donde tenía intereses empresariales en el sector de las apuestas.

En 2008 volvió Córcega y se convirtió en presidente del AC Ajaccio. Ese mismo año sufrió un atentado en su contra. Estuvo dirigiendo al Ajaccio hasta 2015. En 2022 volvió a ser presidente cuando el club regresó a la Ligue 1.

En 2023 descendieron debido a dificultades financieras y fue excluido de todas las competiciones nacionales para 2025-26. Orsoni dejó la presidencia en septiembre de 2024.



