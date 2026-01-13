SoFi: Propuesta de topar intereses a tarjetas de crédito abrirá mercado a préstamos personales

Las benditas tarjetas de crédito. Si eres una de esas personas que siente que el saldo de tus tarjetas de crédito no te deja avanzar a otros objetivos financieros, hace unos días, una noticia desde la Casa Blanca podría cambiar el panorama de tus gastos y, que de paso, ha generado un fuerte nerviosismo entre las instituciones bancarias.

El presidente Donald Trump lanzó una propuesta que ha generado una gran polémica: poner un tope del 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, en un país donde las tasas promedio van del 25% o hasta el 30%. Por lo que esta medida podría ser el alivio para muchas familias latinas.

Sin embargo, esta medida, en caso de que fuera aprobada no significa una solución de fondo para la deuda de las personas e incluso una serie de expertos están analizando sus consecuencias de esta medida. De acuerdo con Anthony Noto, jefe de SoFi, una aplicación que tiene una gran aceptación para temas de préstamos y ahorros, indicó que sería una gran noticia para la economía estadounidense.

¿Por qué Trump quiere bajar los intereses ahora?

El argumento del presidente es sencillo: los bancos están cobrando demasiado y la gente trabajadora no puede pagar más. Según Trump, estas tasas altas son “abusivas” y están frenando la economía de las familias. Su plan es que, por decreto o mediante una nueva ley, ningún banco pueda cobrarte más del 10% anual en tu tarjeta por un plazo de un año.

Para la comunidad latina, esto sería un cambio total, ya que las personas están acostumbradas a recurrir al crédito para completar el mes, pagar una emergencia médica o para enviar una ayuda extra a sus familias en sus países de origen. Para ellos, pagar un 10% en lugar de un 28% significa que, al final del año las personas se ahorrarían cientos (o hasta miles) de dólares extra en sus saldos en lugar de pagarlos al banco por acceder a crédito.

La advertencia de los expertos: El efecto rebote

Sin embargo, en su análisis de Anthony Noto dice que, aunque la idea suena genial, podría traer una consecuencia que no nos va a gustar: que los bancos sean más estrictos para otorgar sus tarjetas.

Piénsalo así: si el banco siente que prestarte dinero al 10% no le deja ganancia (o es muy riesgoso), simplemente cerrará el grifo. Esto afectaría sobre todo a quienes están empezando a construir su historial crediticio o a quienes no tienen un puntaje perfecto. De ser así, podría ser mucho más difícil que te aprueben esa tarjeta que necesitas para tu pequeño negocio o para las compras de la casa.

¿Un empujón para los préstamos personales?

Como alternativa, Noto señaló que: si las tarjetas se vuelven difíciles de conseguir, la gente buscará otras opciones, entre ellas, los préstamos personales, como los que ofrecen SoFi o Upstart, que entrarían al rescate.

Esto podría ser una buena noticia disfrazada. Un préstamo personal suele tener una tasa fija y un tiempo definido para pagarse, a diferencia de la tarjeta de crédito que a veces y si no es manejada correctamente, se convierte en una deuda eterna. Si este tope del 10% se implementa, es muy probable que veamos una explosión de nuevas ofertas de préstamos que nos ayuden a consolidar deudas y a vivir con más tranquilidad.

Consejos de ‘amigo a amigo’ para navegar este 2026

Mientras esta pelea entre el Gobierno y los bancos se resuelve, estos son tres consejos para que una tarjeta de crédito trabaje a tu favor y no se convierta en un problema:

Cuida tu puntaje de crédito: Si el crédito se pone “difícil”, solo se lo darán a quienes tengan un buen historial. No pagues tarde y trata de no usar más del 30% de tu límite.

Si el crédito se pone “difícil”, solo se lo darán a quienes tengan un buen historial. No pagues tarde y trata de no usar más del 30% de tu límite. No esperes al milagro: Aunque el tope del 10% sería increíble, todavía tiene que pasar muchas barreras legales y generará otras complicaciones. No dejes de pagar tus tarjetas hoy pensando que la deuda se reducirá mágicamente mañana.

Aunque el tope del 10% sería increíble, todavía tiene que pasar muchas barreras legales y generará otras complicaciones. No dejes de pagar tus tarjetas hoy pensando que la deuda se reducirá mágicamente mañana. Explora las “Fintech”: Aplicaciones como SoFi suelen ofrecer mejores condiciones que los bancos tradicionales de la esquina. Échales un ojo si necesitas consolidar deudas.

Estamos en un año de grandes cambios. La propuesta de Trump de bajar los intereses al 10% es una batalla contra los grandes bancos. Para nuestra comunidad, el mensaje es claro: la información es poder.

Si las reglas del juego cambian, nosotros tenemos que ser los más listos para adaptarnos. Ya sea con una tarjeta al 10% o con un préstamo personal bien negociado, el objetivo este 2026 es el mismo: que el dinero que ganamos con tanto esfuerzo se quede en casa y sirva para el futuro de nuestras familias.

Mientras tanto, ¡mantente informado y sigue trabajando duro!

