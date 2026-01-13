Sospechoso de incendiar sinagoga en Mississippi presuntamente se burló del ataque, según el FBI

El FBI junto al Departamento de Justicia presentaron cargos contra Stephen Spencer Pittman, quien presuntamente incendió la Congregación Beth Israel, una sinagoga en Mississippi el pasado sábado en horas de la madrugada, que provocó severos daños estructurales y lo dejó completamente inoperable.

De acuerdo con la investigación federal, Pittman fue identificado tras la denuncia de su propio padre, quien informó al FBI sobre la confesión de su hijo, informó ABC News.

La declaración jurada destacó que el sospechoso admitió haber planificado el ataque, retirando la matrícula de su vehículo y comprando gasolina antes de romper una ventana del templo para iniciar el fuego.

“Pittman fue identificado como una persona de interés y finalmente confesó haber iniciado un incendio dentro del edificio debido a los vínculos judíos del mismo”, señala la declaración jurada del FBI respecto al interrogatorio realizado.

Pruebas presentadas por el FBI

El informe oficial destaca que cámaras de seguridad captaron a un individuo encapuchado vertiendo combustible dentro del edificio. Además, las autoridades recuperaron un teléfono celular quemado en la escena, el cual Pittman admitió haber dejado olvidado.

El sospechoso también habría enviado mensajes de texto a su padre celebrando el incidente, refiriéndose al lugar como la “sinagoga de Satanás” y supuestamente se rió del ataque al ser confrontado por sus familiares.

