Bebé con daños cerebrales permanentes por maltratos de su padre: sentencia en Nueva York

Vincent Distasi fue sentenciado a 17 años de prisión tras declararse culpable de agredir repetidamente a su hijo recién nacido, causándole lesiones cerebrales graves y permanentes, según los fiscales en Long Island (NY).

Distasi, de 33 años y residente de South Setauket, se declaró culpable en junio de 2025 de agresión repetida a su bebé, según la Oficina del Fiscal de Distrito del condado Nassau. El abuso comenzó a mediados de diciembre de 2023, según consta en los registros judiciales. El 21 de enero de 2024 el recién nacido fue trasladado de urgencia al Stony Brook University Hospital, donde se le practicó una cirugía cerebral de emergencia.

Posteriormente se descubrió que el bebé había sufrido múltiples lesiones, incluyendo fracturas de costillas y en ambos brazos y un hematoma subdural en el cerebro, entre otras lesiones graves, según los médicos. Se determinó que las lesiones se encontraban en diferentes etapas de curación, lo que indicaba que el menor “había sufrido abusos prolongados”, según los fiscales.

La policía del condado Suffolk arrestó a Distasi frente al hospital el 29 de enero de 2024. Fue procesado tres meses después por cargos de abuso repetido contra el bebé.

Un video de seguridad de la sala de la familia captó a Distasi “lanzando, golpeando, abofeteando y asfixiando al niño” durante sus primeras cinco semanas de vida, según los fiscales. Justo antes de ser ingresado en el hospital el niño había sido sacudido violentamente por su padre, lo que le provocó las lesiones que requirieron la cirugía para salvarle la vida.

El niño, que ahora tiene 2 años, todavía sufre las consecuencias de lo que los fiscales calificaron de ataques “sádicos”. Tiene dificultades “para alcanzar los hitos normales del desarrollo, no puede sentarse sin apoyo ni hablar”, dijo la fiscal de distrito Anne Donnelly en un comunicado. “Distasi pasará casi dos décadas en prisión por sus abusos, y merece cada segundo de esa condena por robarle a su hijo el futuro que debería haber tenido”.

Tragedias similares en el área triestatal

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En octubre una niña latina fue hallada muerta en un contenedor de basura en Connecticut y su madre, tía y padrastro fueron acusados de maltratarla fatalmente.

También en octubre un niño de un año de nacido murió en Brooklyn (NYC) mostrando lesiones contundentes en el torso, por lo que el examen forense declaró el caso como un homicidio. Además, un padre de 33 años fue condenado tras un juicio por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad repetidamente durante aproximadamente un año en Bay Shore, Long Island (NY).

En septiembre Rubén Santiago (36) y Caitlin M. Gibson (28) fueron acusados ​​de la muerte de su bebé recién nacida, luego de cuatro meses de investigación en Nueva Jersey. A fines de julio Stephanie Castillo (36) fue acusada de abandonar muertos a sus gemelos recién nacidos en un edificio en El Bronx (NYC) en 2020. En abril de ese año Ryan Cato fue sentenciado por golpear brutalmente hasta la muerte a su hijastro Ayden Wolfe (10) tras semanas de tortura en un hogar en Harlem (NYC) con complicidad de la madre del niño.

En marzo una bebé hispana murió golpeada en Long Island (NY) y su padre, un guatemalteco indocumentado, fue detenido como sospechoso del crimen. Además un hombre fue acusado de matar a su novia e hijo de 11 años en Syracuse (NY). También un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY).

En octubre de 2024 falleció en Connecticut un niño latino de 6 años que fue presuntamente golpeado por su padrastro con un bate de béisbol durante una disputa doméstica que lo había dejado con muerte cerebral.

En agosto de 2024 un padre en Nueva Jersey fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales. En julio de ese año un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña en Long Island (NY). Igualmente ese mes Dimone Fleming fue acusada de matar a sus niños de 11 meses y 3 años en un refugio en El Bronx.

En mayo de 2024 Lynija Eason Kumar (27) fue acusada formalmente de matar a su hija de 6 años por maltratos sucesivos en su hogar en El Bronx (NYC). En abril de ese año una madre fue acusada de matar a sus gemelos de 5 años en ese mismo condado.

En marzo de 2024 un niño latino de 9 años murió en un auto en llamas detrás de una secundaria en Nueva Jersey y su padre, un empleado escolar, fue acusado de provocar el incendio tras una pelea doméstica. En enero de ese año una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

En noviembre de 2023 un hispano confesó que había matado a balazos a su esposa y al hijo de ella en un “ataque de celos” en su apartamento en Brooklyn (NYC). A finales de 2022 un ex oficial de policía NYPD fue sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte de su hijo autista de 8 años, quien sufrió continuos maltratos estando bajo custodia de su padre y madrastra en Long Island (NY). Meses después ella también fue sentenciada en un juicio aparte.

En 2022 Sonia Loja (36) se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en Connecticut. En 2021 Rysheim Smith fue sentenciado por el sonado caso de Zymere Perkins, su hijastro de 6 años que fue torturado física y mentalmente, y dejado de alimentar, entre otros castigos, hasta morir en 2016 en un apartamento “de horror” en Harlem (NYC). Fue otro de los casos de abuso infantil de alto perfil que la ciudad ha visto en los últimos años y que expuso grave negligencia de la Administración de Servicios para Niños (ACS). En 2006 la niña hispana Nixzmary Brown (7) murió desnutrida y agredida por su padrastro con la complicidad de su madre en Brooklyn.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda