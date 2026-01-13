Final de ‘Stranger Things’ pudo haber sido escrito con ChatGPT

El documental ‘One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5’, que recientemente se estrenó en Netflix, ha desatado entre los seguidores una teoría que habla sobre la posibilidad de que el guion del final de la serie pudo haber sido escrito con ChatGPT.

Según reportes de medios como NME, algunos usuarios plantean que ciertas partes de la última temporada habrían sido escritos por la cineasta Leigh Janiak, ex esposa de Ross Duffer, mientras que otros van más allá y sugieren que se recurrió al uso de inteligencia artificial durante el desarrollo de los libretos.

Algunos espectadores dicen haber detectado en el documental una escena en la que se observan varias pestañas de ChatGPT abiertas en una computadora perteneciente a uno de los hermanos Duffer.

Un seguidor comentó: “Ahora sabemos por qué el final se sintió diferente e incompleto“, y añadió: “Lo dije la semana pasada. La única manera de explicar el fracaso de la trama de la quinta temporada es haberla escrito en ChatGPT“.

Otro usuario señaló: “Pagaría dinero real por ver su historial en ChatGPT“, mientras que alguien más ironizó: “Diría que les quitaran la pluma, pero está claro que ni siquiera la usaron“.

Incluso, en el documental, los hermanos Duffer reconocen que el rodaje de la quinta temporada de ‘Stranger Things’ comenzó cuando el desenlace aún no estaba totalmente definido, revelación que hizo que se volviera a encender el debate.

Otro detalle que llamó la atención es que durante algunas entrevistas detrás de cámaras, los creadores explicaron que las exigencias del calendario de producción forzaron a que la escritura y la filmación avanzaran de manera simultánea, lo que significa que los primeros episodios, incluido el primero, se grabaron mientras los guiones todavía estaban en proceso.

Cabe mencionar que esta nueva controversia se suma a la ya existente división de opiniones entre los seguidores de la serie, provocada por el final ambiguo de la historia que dejó con incertidumbre el destino de ‘Eleven’.

Fans accuse the Duffer Brothers of using AI to write ‘Stranger Things’ final season after spotting ChatGPT tabs in behind-the-scenes documentary. pic.twitter.com/gxmYW2OCUJ — Pop Crave (@PopCrave) January 13, 2026

