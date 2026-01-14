Abogado de Alicia Villarreal aclara rumores de conflictos legales con su novio

El abogado Gerardo Rincón, quien representa a Alicia Villarreal y a su novio Cibad Hernández, aclaró una polémica que se viene registrando sobre ellos a través de las redes sociales. El letrado mencionó que la pareja de la cantante no está enfrentando ninguna demanda ni en Estados Unidos ni en México.

“Son mentiras. Todo eso que dicen de Cibad son mentiras, ya estamos viendo el tema. En la mañana lo estuvimos revisando con la licenciada Marie Colón. Vamos a llevar la representación de Cibad Hernández. Esto es totalmente falso. No hay ninguna situación legal, ya checamos en tribunales, ya checamos México y Estados Unidos; es mentira, no hay ninguna demanda ni denuncia en contra de él”, dijo durante un encuentro con los medios de comunicación.

Rincón mencionó que desde ahora no solamente representará legalmente a la cantante, sino también a Cibad, dado que ya firmaron el contrato, iniciando este 2026, en conjunto con otra abogada. Él se encargará de lo que ocurra en México, y Marie Colón asumirá la responsabilidad de defenderlo ante cualquier circunstancia legal que se maneje en los Estados Unidos.

“Así es. Es correcto. Cibad, este… le vamos a llevar su representación ya. Estamos en la firma del contrato el día de hoy a través de la licenciada Marie Colón. Lo vamos a hacer internacional, ¿por qué? Porque Marie Colón va a hacer lo procedente en la corte en Estados Unidos, y su servidor aquí en México”, dijo frente a los reporteros.

Desde el momento en el cual la cantante hizo pública su relación sentimental con el influencer, 11 años menor que ella, las críticas no han parado, y tampoco las difamaciones en su contra, ya que constantemente algunos medios de comunicación se encargan de difundir información de las redes sociales que no fue verificada y buscan perjudicar la imagen de ambos por estar en desacuerdo con el amor que decidieron vivir juntos.

“Finalmente, tanto Alicia Villarreal como Cibad Hernández se consideran víctimas de campañas de difamación en plataformas digitales. En las próximas semanas se definirán las acciones legales correspondientes en ambos países para deslindar responsabilidades y frenar la difusión de información falsa”, añadió sobre lo que ocurre con la pareja.

Sigue leyendo:

· Hija de Alicia Villarreal sobre la relación de la cantante: “No significa que quiera que sea infeliz”

· Novio de Alicia Villarreal contó cómo se conocieron tras críticas de presunta infidelidad

· Cruz Martínez defiende a la hija de Alicia Villarreal tras conflicto familiar: “Uno se cansa”