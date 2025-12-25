Novio de Alicia Villarreal contó cómo se conocieron tras críticas de presunta infidelidad

Alicia Villarreal y su novio Cibad Hernández anunciaron en agosto que sostienen una relación sentimental. Lo que llamó la atención fue el hecho de que en ese mismo mes ella informó que ya estaba divorciada del padre de sus hijos, Cruz Martínez. Por ello, la actual pareja de la cantante se vio en la obligación de aclarar cómo fue que surgió todo entre ellos.

El mexicano aclaró que todo lo que está ocurriendo “es parte de la campaña de desprestigio que tienen en contra de nosotros“, ya que en diversas ocasiones se les ha acusado de haber iniciado su relación mientras ella estaba con Martínez, y a través de diversas plataformas se ha juzgado el hecho de que ella presuntamente le haya sido infiel a su exesposo.

Hernández mencionó cómo fue el momento en que establecieron un vínculo. Las circunstancias se registraron dado que Alicia, en una ocasión, subió a las redes sociales un video en el que manifiesta su apoyo fundamental a las mujeres: “Fue una relación de confianza a través de las redes sociales… le agradecí como a cualquier creador de contenido que tiene ese número de seguidores“.

En el mes de febrero, Villarreal ofreció un concierto en el que realizó una señal de auxilio, donde manifestó que aparentemente había sido agredida físicamente por Cruz Martínez. De hecho, para Cibad fue bastante llamativo ver que ella realizara ese gesto durante un evento público: “Es cuando a mí me despierta esa sensación de protección”.

El influencer de raíces mexicanas explicó dónde fue el lugar en el que se dio su primer encuentro: “Nos conocimos en un concierto en Houston… y de ahí se dio ese clic“. Sin embargo, aclaró que cuando existe una separación legal, generalmente las personas atraviesan un duelo que no es tan sencillo de superar como algunos creen: “La gente piensa que cuando tú metes el divorcio, ya es al otro día que te lo dan. Es un proceso“.

Tras las constantes críticas de una supuesta infidelidad, explicó que Alicia tenía “prácticamente un año o año y medio” separada de Cruz y, al igual que él, tenía ya “casi un año absolutamente soltero”, razón por la cual no comprende las opiniones negativas, dado que tenían bastante tiempo sin sostener un vínculo amoroso.

