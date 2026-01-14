¿Andrea Legarreta confirmó su romance con el sobrino de Pepillo Origel?

La presentadora mexicana Andrea Legarreta acaparó la atención en redes sociales en los últimos días, luego de que surgieran rumores sobre un supuesto romance con Luis Carlos Origel, entrenador personal y colaborador del programa matutino ‘Hoy’, después de que ambos compartieran pantalla durante una emisión en vivo.

Todo sucedió el pasado 13 de enero, durante una dinámica transmitida en el programa ‘Hoy’, en la que Legarreta y Origel participaron como pareja Y aunque no resultaron ganadores, la cercanía entre ellos fue algo que no pasó desapercibido. Incluso, sus compañeros del elenco como Galilea Montijo, Tania Rincón y Arath de la Torre celebraron la participación con la frase: “¡Ella ya ganó!”, comentario que muchos televidentes interpretaron como una alusión a una posible relación entre ambos.

Las muestras de afecto, sonrisas compartidas y la complicidad dentro del foro incrementaron las especulaciones, llevando a pensar que la conductora podría estar atravesando un momento sentimental junto a Origel, pese a que ninguno ha hecho declaraciones oficiales al respecto.

A estos rumores se sumó una publicación reciente de Andrea Legarreta en redes sociales, donde habló de una nueva etapa personal. En el mensaje agregó un emoji de corazón, detalle que fue consideraron como una señal de que su relación podría ir más allá de una simple amistad.

“Mereces un amor que te quiera despeinada, con todo y las razones que te levantan de prisa, con todo y los demonios que no te dejan dormir. Mereces un amor que te haga sentir segura, que pueda comerse al mundo si camina de tu mano, que sienta que tus abrazos van perfectos con su piel”, fue parte del mensaje.

Luis Carlos Origel se desempeña como entrenador personal, creador de contenido enfocado en el fitness y colaborador habitual de ‘Hoy’. También es sobrino del periodista Juan José “Pepillo” Origel y ha ganado notoriedad gracias a sus apariciones televisivas y a su cercana relación con Legarreta desde hace varios años.

Cabe mencionar que, aunque Andrea Legarreta ha señalado en distintas ocasiones que su relación con Luis Carlos Origel se basa en una amistad sólida de muchos años, las recientes muestras de cariño en el programa y el mensaje compartido en redes sociales han vuelto a despertar el interés del público sobre la posibilidad de un romance entre ambos.

