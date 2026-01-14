Aseguran que Ángela Aguilar está haciendo remodelaciones en su casa de Zacatecas

Durante los últimos meses, se ha hablado sobre supuestas propiedades que ha estado comprando Christian Nodal para compartir con su esposa Ángela Aguilar. Esas compras se han quedado solo en rumores, pero ahora Javier Ceriani ha revelado en lo que sí está invirtiendo el cantante mexicano.

En un nuevo programa para su canal de YouTube, Ceriani asegura que parte de la celebración del cumpleaños de Nodal se realizó en una propiedad en Zacatecas que le pertenece a Aguilar desde muchos antes de que se casaran.

Las imágenes de esta propiedad en Zacatecas llamaron la atención porque no es el ya conocido rancho ‘Soyate’, el cual heredó Pepe Aguilar de sus padres Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Hay que recodar que este rancho fue mostrado por la cantante en varios de sus videos para su canal de YouTube, incluso mostró cómo lucía su dormitorio en el lugar.

“Este rancho que compró Ángela Aguilar antes de conocer a Nodal está justo al lado del ‘Soyate'”, reveló Ceriani. Y También contó que ella tiene un plan de reforma en el sitio que está siendo financiado por el cantante, pese a que no es de su propiedad.

El presentador argentino dijo: “Estaría gastando la plata de Nodal para remodelar su casa. Van a usar todo lo que puedan de la plata de Christian”. Además, se pregunta sobre los tratos prenupciales que hizo la pareja al casarse, pues ambos tienen residencias de antes de casarse. Por los momentos no se ha revelado cuál es la cifra que Nodal ha tenido que pagar por la reforma.

Ángela tiene un apartamento a su nombre en Houston, y Nodal también tiene un gran rancho en Argentina. Por otro lado, como pareja habrían invertido en un rancho en Texas donde estarían supuestamente viviendo juntos.

