Asesinan a tiros en Nashville a Andre Bell, jugador de baloncesto universitario

Con tan solo 20 años y una carrera por delante, fue asesinado Andre Bell, jugador de baloncesto de la Universidad de Fisk. Según el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville, la joven promesa murió en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Fisk University student Andre Bell, 20, was shot and killed Sunday night on I-65. Police say the shooter fled in a dark sedan. Bell’s family describes him as a bright, loving honors student. Authorities are asking anyone with info to come forward. https://t.co/ZX9eJqhRY7 pic.twitter.com/ECyeRIX4a9 — FoxNashville (@FOXNashville) January 14, 2026

Bell fue asesinado a tiros en una autopista de Nashville, en Tennessee, cuando regresaba al campus con dos amigos por la Interestatal 65, después de asistir a un evento de gimnasia.

La versión policial detalla que Bell y otros dos jóvenes se trasladaban en un vehículo Nissan Sentra propiedad del jugador. Los amigos de Andre describieron haber visto un auto negro acercarse por el carril izquierdo.

“Ambos dijeron que estaban distraídos con sus teléfonos móviles cuando de repente oyeron varios disparos y se dieron cuenta de que Bell había sido alcanzado”, explica un comunicado de la policía.

Bell fue reduciendo la velocidad, pero terminó chocando contra una camioneta roja y no pudo evitar el atentado. El jugador recibió un disparo en la cabeza. Murió en el hospital tras llegar en estado crítico.

Andre Bell fue un joven alero de Fisk University. Su camino universitario dentro del baloncesto fue apagado de muy temprano. Nació en Jackson, Tennessee y defendía a los Fisk Bulldogs.

Llegó a Fisk University como parte de su programa de baloncesto HBCU. Estudiaba administración de empresas. En un comunicado, la universidad lamentó su trágica muerte.



