Senegal y Marruecos avanzan a la final de la Copa Africana de Naciones 2025

La Copa Africana de Naciones 2025 ya tiene a sus dos finalistas. Senegal y Marruecos sellaron su clasificación tras superar dos semifinales cerradas, en partidos donde la eficacia y la paciencia terminaron marcando la diferencia.

Senegal volvió a encontrar en Sadio Mané a su jugador determinante. El delantero anotó el único gol del partido para eliminar a Egipto (1-0) y reafirmar su jerarquía en los duelos decisivos frente al conjunto liderado por Mohamed Salah.

Egipto apostó por un bloque bajo, con tres centrales y mínima ambición ofensiva, mientras Senegal monopolizó la posesión sin generar demasiadas ocasiones claras. La insistencia, sin embargo, acabó dando resultado.

A falta de 12 minutos para el final, un disparo de Lamine Camara se desvió en un defensor y terminó en los pies de Mané, que controló y sacó un potente remate desde fuera del área para vencer a Mohamed El Shenawy. Las protestas egipcias por una supuesta mano y fuera de juego no prosperaron y el tanto fue validado.

Marruecos resiste a Nigeria y sella su pase a la final en los penales

La segunda semifinal, disputada en Rabat ante una afición volcada, fue un duelo de desgaste entre Marruecos y Nigeria que terminó sin goles tras 120 minutos y se resolvió desde el punto penalti, donde los locales fueron más efectivos y se impusieron 4-2.

Marruecos llevó el peso del partido durante largos tramos, mientras que Nigeria apostó por la velocidad y la potencia física al contragolpe. Los porteros Yassine Bono y Stanley Nwabali sostuvieron el empate con intervenciones decisivas tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga.

Desde los once metros, Bono volvió a ser determinante. El guardameta marroquí detuvo dos lanzamientos y cambió el rumbo de la tanda, mientras Achraf Hakimi y Youssef En-Nesyri no fallaron en los momentos clave para sellar el pase.

Con estos resultados, Senegal y Marruecos disputarán la final de la AFCON 2025, un choque que enfrentará al vigente campeón continental contra el anfitrión, impulsado por su público y por la seguridad de Bono bajo los tres palos. África ya tiene su cita decisiva. Y Rabat se prepara para una noche histórica.

