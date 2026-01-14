window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Senegal y Marruecos avanzan a la final de la Copa Africana de Naciones 2025

Senegal y Marruecos disputarán la final de la AFCON 2025, un choque que enfrentará al vigente campeón continental contra el anfitrión

Sadio Mané, de Senegal, celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de semifinales de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Egipto, en Tánger, Marruecos, el miércoles 14 de enero de 2026.

Sadio Mané, de Senegal, celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de semifinales de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Egipto, en Tánger, Marruecos, el miércoles 14 de enero de 2026. Crédito: Themba Hadebe | AP

Por  Humberto Viera

La Copa Africana de Naciones 2025 ya tiene a sus dos finalistas. Senegal y Marruecos sellaron su clasificación tras superar dos semifinales cerradas, en partidos donde la eficacia y la paciencia terminaron marcando la diferencia.

Senegal volvió a encontrar en Sadio Mané a su jugador determinante. El delantero anotó el único gol del partido para eliminar a Egipto (1-0) y reafirmar su jerarquía en los duelos decisivos frente al conjunto liderado por Mohamed Salah.

Egipto apostó por un bloque bajo, con tres centrales y mínima ambición ofensiva, mientras Senegal monopolizó la posesión sin generar demasiadas ocasiones claras. La insistencia, sin embargo, acabó dando resultado.

A falta de 12 minutos para el final, un disparo de Lamine Camara se desvió en un defensor y terminó en los pies de Mané, que controló y sacó un potente remate desde fuera del área para vencer a Mohamed El Shenawy. Las protestas egipcias por una supuesta mano y fuera de juego no prosperaron y el tanto fue validado.

Marruecos resiste a Nigeria y sella su pase a la final en los penales

La segunda semifinal, disputada en Rabat ante una afición volcada, fue un duelo de desgaste entre Marruecos y Nigeria que terminó sin goles tras 120 minutos y se resolvió desde el punto penalti, donde los locales fueron más efectivos y se impusieron 4-2.

Marruecos llevó el peso del partido durante largos tramos, mientras que Nigeria apostó por la velocidad y la potencia física al contragolpe. Los porteros Yassine Bono y Stanley Nwabali sostuvieron el empate con intervenciones decisivas tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga.

Desde los once metros, Bono volvió a ser determinante. El guardameta marroquí detuvo dos lanzamientos y cambió el rumbo de la tanda, mientras Achraf Hakimi y Youssef En-Nesyri no fallaron en los momentos clave para sellar el pase.

Con estos resultados, Senegal y Marruecos disputarán la final de la AFCON 2025, un choque que enfrentará al vigente campeón continental contra el anfitrión, impulsado por su público y por la seguridad de Bono bajo los tres palos. África ya tiene su cita decisiva. Y Rabat se prepara para una noche histórica.

