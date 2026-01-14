Real Madrid eliminado de la Copa del Rey tras derrota 3-2 ante el Albacete en debut de Arbeloa

El Albacete protagonizó una de las grandes sorpresas de los octavos de final de la Copa del Rey al dejar fuera al Real Madrid con una victoria por 3-2, decidida por un gol de Jefté Betancor en el tiempo añadido.

El delantero fue el héroe del conjunto manchego al abrir el marcador en el minuto 82 y marcar nuevamente en el 95, cuando todo apuntaba a la prórroga.

Entre ambos tantos, el Real Madrid había logrado igualar el encuentro con un gol de Gonzalo García en el 91, que resultó insuficiente para evitar la eliminación. El debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo del Real Madrid no dejó señales de reacción ni alivió las dudas que arrastraba el equipo tras la salida de Xabi Alonso.

En apenas tres días, el Real Madrid perdió dos de las cuatro competiciones a las que aspiraba esta temporada. A la derrota en la final de la Supercopa de España se sumó ahora un tropiezo sonrojante ante un rival de Segunda División.

El Albacete, bien ordenado y sostenido por su afición en el Carlos Belmonte, supo esperar su momento. Tras un primer tiempo equilibrado, se adelantó antes del descanso con un cabezazo de Javi Villar tras un córner. El Real Madrid reaccionó sobre la bocina con el empate de Mastantuono, pero en la segunda parte volvió a evidenciar sus carencias ofensivas.

Jefté Betancor adelantó nuevamente al Albacete en el minuto 82 y, aunque Gonzalo García igualó en el 91 para forzar lo que parecía la prórroga, el delantero canario sentenció en el 95 tras una acción marcada por la indecisión defensiva madridista.

La eliminación deja al Real Madrid con más interrogantes que respuestas en el inicio de la era Arbeloa y confirma que los problemas estructurales del equipo van más allá de un cambio en el banquillo. Para el Albacete, en cambio, la noche quedará grabada como una de las más memorables de su historia reciente.

