FBI registra casa de periodista del Washington Post en investigación sobre documentos clasificados

Agentes del FBI realizaron este miércoles un registro en la vivienda de Hannah Natanson, una periodista del diario The Washington Post en un operativo donde se le vincula a una investigación sobre el manejo de información clasificada y la presunta sustracción de documentos de seguridad nacional por parte de un contratista gubernamental.

Durante el registro en el domicilio de Natanson en Virginia, los agentes federales revisaron diversos dispositivos electrónicos. Según reportó el propio diario, el FBI confiscó un teléfono móvil y un reloj inteligente marca Garmin.

Se señala que Natanson cubrió la reestructuración del gobierno federal y recientemente publicó un reportaje sobre la captación de nuevas fuentes dentro de la administración pública, informó The Associated Press.

Vínculo con el caso Pérez-Lugones

De acuerdo con la declaración jurada, el allanamiento está relacionado con el caso de Aurelio Pérez-Lugones, un administrador de sistemas de Maryland con autorización de seguridad de “alto secreto”. En tal sentido, fue acusado este mes de retención ilegal de información de defensa nacional.

Las autoridades sostienen que el contratista imprimió informes sensibles en su lugar de trabajo para llevarlos a su domicilio. En inspecciones previas en su casa y vehículo, se hallaron archivos marcados como “SECRETOS”, incluyendo documentos ocultos en una lonchera.

Justificación del Departamento de Justicia

La fiscal general, Pam Bondi, confirmó que la actuación se realizó tras una solicitud formal del Pentágono. Bondi utilizó la red social X para justificar la firmeza de la administración frente a la divulgación de datos sensibles.

La funcionaria afirmó que el gobierno de Donald Trump “no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada que, cuando se divulguen, representen un grave riesgo para la seguridad nacional de nuestra nación y para los valientes hombres y mujeres que sirven a nuestro país”.

