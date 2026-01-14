Identifican restos de exalcalde en Oregon desaparecido hace 20 años

Las autoridades forenses confirmaron la identidad de un esqueleto hallado en 2006 en una playa del estado de Washington. Los restos pertenecen a Clarence Edwin “Ed” Asher, exalcalde de la localidad de Fossil, Oregon, quien desapareció durante una jornada de pesca hace casi dos décadas.

De acuerdo con el medio local The Astorian, el hecho data de septiembre de 2006 en la bahía de Tillamook, Oregón. Asher, que en ese momento tenía 72 años, desapareció mientras pescaba.

En consecuencia, la Guardia Costera de los Estados Unidos suspendió las labores de búsqueda el 6 de septiembre de 2006, apenas un día después de reportarse su desaparición. Los informes de la época destacaron que el exfuncionario no portaba chaleco salvavidas y tampoco sabía nadar.

Hallazgo de sus restos

Dos meses después de la suspensión, en noviembre de 2006, un conjunto de restos óseos fue localizado en la orilla de una playa en Taholah, dentro de la reserva india Quinault. Ese punto se encuentra aproximadamente a 185 millas al norte del lugar de la desaparición.

Durante años, la Oficina del Sheriff del Condado de Grays Harbor y la Oficina Forense mantuvieron el caso bajo la denominación de “John Doe”, al no encontrar pistas que permitieran su identificación.

La resolución del caso se produjo en 2025 gracias a la intervención de Othram, una empresa de Texas especializada en genealogía genética. Tras recibir la evidencia forense, los investigadores crearon un perfil de ADN detallado que fue comparado con una muestra de un familiar directo de Asher, logrando así la vinculación positiva del esqueleto.

Legado del exalcalde Asher

Asher desarrolló una extensa trayectoria pública y profesional en Fossil. Antes de su jubilación en 1995, trabajó durante cinco décadas como liniero para la Fossil Telephone Company, informó New York Post.

Simultáneamente, gestionó un comercio local, ejerció como bombero voluntario y conductor de ambulancia, además de ocupar el cargo de alcalde de la ciudad.

Su esposa, Helen Asher, falleció en 2018 sin conocer el paradero de los restos de su marido. La familia ensamblada de la pareja incluía 21 nietos y 17 bisnietos al momento del fallecimiento de Helen.

